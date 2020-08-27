النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إغلاق فوري لفندق تجاري ومحطة وقود بمكة وتغريم المخالفين

جولات على الكر.. وإتلاف 3750 كجم من المباسط العشوائية بطريق الهدا

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، فندقًا تجاريًّا يزاول النشاط بطرق غير نظامية، وأغلقت محطة وقود في منطقة الكر؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق فندق تجاري يزاول النشاط بطرق غير نظامية؛ حيث تم إغلاقه فورًا؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، قامت الفِرَق الرقابية بجولات ميدانية ورقابية على منطقة الكر بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية؛ حيث تم إغلاق محطة وقود مخالفة وغير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في منطقة الكر، وجرى مصادرة وإتلاف 437كجم من أدوات بيع شاي على الجمر، إضافة إلى إتلاف 3750كجم من المباسط العشوائية بامتداد طريق مكة الهدا.

وشدد "المالكي" على ضرورة التزام كل المنشآت بالبروتوكولات الوقائية المتبعة؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع عن طريق مركز الاتصال الموحد 940 والقنوات الرسمية للأمانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إغلاق فوري لفندق تجاري ومحطة وقود بمكة وتغريم المخالفين
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، فندقًا تجاريًّا يزاول النشاط بطرق غير نظامية، وأغلقت محطة وقود في منطقة الكر؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق فندق تجاري يزاول النشاط بطرق غير نظامية؛ حيث تم إغلاقه فورًا؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، قامت الفِرَق الرقابية بجولات ميدانية ورقابية على منطقة الكر بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية؛ حيث تم إغلاق محطة وقود مخالفة وغير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في منطقة الكر، وجرى مصادرة وإتلاف 437كجم من أدوات بيع شاي على الجمر، إضافة إلى إتلاف 3750كجم من المباسط العشوائية بامتداد طريق مكة الهدا.

وشدد "المالكي" على ضرورة التزام كل المنشآت بالبروتوكولات الوقائية المتبعة؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع عن طريق مركز الاتصال الموحد 940 والقنوات الرسمية للأمانة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:45 AM

شاهد.. إغلاق فوري لفندق تجاري ومحطة وقود بمكة وتغريم المخالفين

جولات على الكر.. وإتلاف 3750 كجم من المباسط العشوائية بطريق الهدا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,153

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، فندقًا تجاريًّا يزاول النشاط بطرق غير نظامية، وأغلقت محطة وقود في منطقة الكر؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق فندق تجاري يزاول النشاط بطرق غير نظامية؛ حيث تم إغلاقه فورًا؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، قامت الفِرَق الرقابية بجولات ميدانية ورقابية على منطقة الكر بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية؛ حيث تم إغلاق محطة وقود مخالفة وغير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في منطقة الكر، وجرى مصادرة وإتلاف 437كجم من أدوات بيع شاي على الجمر، إضافة إلى إتلاف 3750كجم من المباسط العشوائية بامتداد طريق مكة الهدا.

وشدد "المالكي" على ضرورة التزام كل المنشآت بالبروتوكولات الوقائية المتبعة؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع عن طريق مركز الاتصال الموحد 940 والقنوات الرسمية للأمانة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,519
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,991

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة