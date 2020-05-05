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دون تصريح.. ضبط معدات خالف أصحابها تعليمات نهل الرمال بالشرقية

متحدث المجاهدين بالدمام: سلمت لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون الحصول على تصريح بذلك.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي، أنه "جرى أول أمس ضبط جرافتين و15 شاحنة أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية".

وأضاف أنه "تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".

الإدارة العامة للمجاهدين المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دون تصريح.. ضبط معدات خالف أصحابها تعليمات نهل الرمال بالشرقية
سبق

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون الحصول على تصريح بذلك.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي، أنه "جرى أول أمس ضبط جرافتين و15 شاحنة أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية".

وأضاف أنه "تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:27 PM

دون تصريح.. ضبط معدات خالف أصحابها تعليمات نهل الرمال بالشرقية

متحدث المجاهدين بالدمام: سلمت لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك

A A A
فهد الغبيوي - الدمام
0
3,953

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون الحصول على تصريح بذلك.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي، أنه "جرى أول أمس ضبط جرافتين و15 شاحنة أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية".

وأضاف أنه "تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".

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