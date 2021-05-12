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"الإرياني": هدية المملكة لليمنيين في العيد مشتقات نفطية.. انظروا "هدية طهران"

وزير الإعلام اليمني نشر صورتين عبر تويتر وقال معلقًا: الشعب لن ينسى كل ذلك

عقد وزير الإعلام اليمني، مقارنة بين ما تُقدمه المملكة العربية السعودية من دعم للشعب اليمني، وما تمارسه إيران من إضرار به.

ونشر "الإرياني"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، صورة تُظهر تدشين شحنة مساعدات نفطية إلى اليمن، كُتب بجوارها: "هدية الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك سفينة مشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء وإنعاش الاقتصاد".

كما نشر في المقابل، صورة لشحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها كانت في اتجاهها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، معرجًا بالقول: "هدية النظام الإيراني للشعب اليمني سفينة أسلحة مقدمة لمليشيا الحوثي الإرهابية لقتل اليمنيين وتشريدهم وتوسيع معاناتهم".

وذيل كلامه بالتأكيد على أنه "لن ينسى الشعب اليمني كل ذلك".

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الإرياني": هدية المملكة لليمنيين في العيد مشتقات نفطية.. انظروا "هدية طهران"
سبق

عقد وزير الإعلام اليمني، مقارنة بين ما تُقدمه المملكة العربية السعودية من دعم للشعب اليمني، وما تمارسه إيران من إضرار به.

ونشر "الإرياني"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، صورة تُظهر تدشين شحنة مساعدات نفطية إلى اليمن، كُتب بجوارها: "هدية الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك سفينة مشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء وإنعاش الاقتصاد".

كما نشر في المقابل، صورة لشحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها كانت في اتجاهها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، معرجًا بالقول: "هدية النظام الإيراني للشعب اليمني سفينة أسلحة مقدمة لمليشيا الحوثي الإرهابية لقتل اليمنيين وتشريدهم وتوسيع معاناتهم".

وذيل كلامه بالتأكيد على أنه "لن ينسى الشعب اليمني كل ذلك".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
12:46 PM

"الإرياني": هدية المملكة لليمنيين في العيد مشتقات نفطية.. انظروا "هدية طهران"

وزير الإعلام اليمني نشر صورتين عبر تويتر وقال معلقًا: الشعب لن ينسى كل ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد وزير الإعلام اليمني، مقارنة بين ما تُقدمه المملكة العربية السعودية من دعم للشعب اليمني، وما تمارسه إيران من إضرار به.

ونشر "الإرياني"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، صورة تُظهر تدشين شحنة مساعدات نفطية إلى اليمن، كُتب بجوارها: "هدية الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك سفينة مشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء وإنعاش الاقتصاد".

كما نشر في المقابل، صورة لشحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها كانت في اتجاهها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، معرجًا بالقول: "هدية النظام الإيراني للشعب اليمني سفينة أسلحة مقدمة لمليشيا الحوثي الإرهابية لقتل اليمنيين وتشريدهم وتوسيع معاناتهم".

وذيل كلامه بالتأكيد على أنه "لن ينسى الشعب اليمني كل ذلك".

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