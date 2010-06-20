أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
قالت الشركة في بيان: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-20
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
09:56 AM
إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
قالت الشركة في بيان: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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