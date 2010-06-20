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إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

قالت الشركة في بيان: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

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إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
سبق

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
09:56 AM

إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

قالت الشركة في بيان: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

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