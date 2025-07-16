"ترشيد" تستكمل تركيب 100 ألف مصباح إنارة LED في شوارع جدة

في واحد من أكبر مشروعاتها في المملكة وبوفر يزيد على 72 % سنويًا

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في محافظة جدة، حيث كانت "ترشيد" قد بدأت أعمالها في شهر ذي القعدة من العام الماضي 1440هـ، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة محافظة جدة، تقوم الشركة بموجبها باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد(LED) ذات الكفاءة العالية في الأداء والموفرة للطاقة، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية.

وقد أتمت الشركة تركيب أكثر من 101 ألف مصباح في المرحلتين الأولى والثانية في مدينة جدة، ومن المتوقع أن تحقق المرحلتان خفضًا بأكثر من 102مليون كيلو واط ساعة سنويًا من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفرًا بنحو 72 % من إجمالي الاستهلاك العام سنويًا.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وابعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، والأسفلت المستخدم ودرجة اللون العاكسة للإضاءة، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 67 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من مليون ومائة ألف شجرة.

يُذكر أن "ترشيد" قد استكملت أعمال المراحل الأولى في عددٍ من مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، والجوف، وحائل، وقريبًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما ستبدأ الشركة أعمالها قريبًا في منطقة الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، إضافة إلى استكمال أعمالها في باقي مدن المملكة. وتستهدف الشركة حاليًا استبدال أكثر من مليوني مصباح قبل نهاية العام الحالي 2020.