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شاهد .. "رياح الشيطان" تؤجج النيران بغابات كاليفورنيا وتخلّف 25 قتيلاً

تسببت في تشريد سكان المنطقة الذين دمرت ألسن اللهب منازلهم

أدت رياح شديدة الحرارة والجفاف، يطلق عليها اسم "رياح الشيطان" إلى تأجيج النيران جنوبي كاليفورنيا الذي تجتاحه حرائق الغابات، ما تسببت في سقوط 25 قتيلاً، وتشريد السكان في المنطقة، الذين دمرت ألسن اللهب منازلهم.

ونشرت سكاي نيوز عربية عددًا من الصور التي رصدت الحرائق التي اندلعت بالمنطقة بسبب موجة الرياح والحرارة الشديدين، وجهود قوات الإنقاذ والإطفاء في محاولات السيطرة على النيران.

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شاهد .. "رياح الشيطان" تؤجج النيران بغابات كاليفورنيا وتخلّف 25 قتيلاً
سبق

أدت رياح شديدة الحرارة والجفاف، يطلق عليها اسم "رياح الشيطان" إلى تأجيج النيران جنوبي كاليفورنيا الذي تجتاحه حرائق الغابات، ما تسببت في سقوط 25 قتيلاً، وتشريد السكان في المنطقة، الذين دمرت ألسن اللهب منازلهم.

ونشرت سكاي نيوز عربية عددًا من الصور التي رصدت الحرائق التي اندلعت بالمنطقة بسبب موجة الرياح والحرارة الشديدين، وجهود قوات الإنقاذ والإطفاء في محاولات السيطرة على النيران.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:31 AM

شاهد .. "رياح الشيطان" تؤجج النيران بغابات كاليفورنيا وتخلّف 25 قتيلاً

تسببت في تشريد سكان المنطقة الذين دمرت ألسن اللهب منازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدت رياح شديدة الحرارة والجفاف، يطلق عليها اسم "رياح الشيطان" إلى تأجيج النيران جنوبي كاليفورنيا الذي تجتاحه حرائق الغابات، ما تسببت في سقوط 25 قتيلاً، وتشريد السكان في المنطقة، الذين دمرت ألسن اللهب منازلهم.

ونشرت سكاي نيوز عربية عددًا من الصور التي رصدت الحرائق التي اندلعت بالمنطقة بسبب موجة الرياح والحرارة الشديدين، وجهود قوات الإنقاذ والإطفاء في محاولات السيطرة على النيران.

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