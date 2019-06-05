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بالصور.. أمين نجران يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد

مقدماً لهم باقات الورود بمناسبة عيد الفطر

قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى الملك خالد بنجران، مقدماً لهم باقات الورود؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي نهاية الزيارة، تمني "آل عيبان" لجميع المرضى الشفاء العاجل، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

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بالصور.. أمين نجران يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد
سبق

قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى الملك خالد بنجران، مقدماً لهم باقات الورود؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي نهاية الزيارة، تمني "آل عيبان" لجميع المرضى الشفاء العاجل، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
07:48 PM

بالصور.. أمين نجران يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد

مقدماً لهم باقات الورود بمناسبة عيد الفطر

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
121

قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى الملك خالد بنجران، مقدماً لهم باقات الورود؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي نهاية الزيارة، تمني "آل عيبان" لجميع المرضى الشفاء العاجل، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

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