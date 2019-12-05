استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-05 استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 04:28 PM

أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة





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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.