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أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية

في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

أمير الرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:28 PM

أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية

في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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