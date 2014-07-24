النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن

قال: لأول مرة تم إسناد النقل لنقابة السيارات والإعاشة لطائفة تابعة للأمانة

قدَّم عبدالرحمن الحقباني، رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، اعتذارًا باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل هذا العام فيما يخص النقل والإعاشة.

وتفصيلاً، قال "الحقباني" في مقابلة مع قناة الاخبارية: "خلال الحج الاستثنائي الثاني هذا العام طُبّقت إجراءات جديدة لمؤسسات حجاج الداخل؛ إذ أوكل لأول مرة النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة للعاصمة المقدسة، ويتحفظ المجلس التنسيقي على هذا الإسناد".

وأضاف: "أعتذر باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل، وأحمِّل هاتين الجهتين مسؤولية الخلل الذي حدث".

وتابع "الحقباني" في معرض حديثه: "اللائحة التنظيمية لقطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل نصت على أن يكون مقدِّم الخدمة مسؤولاً عن الخدمة وعن الإعاشة. وهاتان النقطتان تم سحبهما من القطاع، وأُسندتا إلى النقابة العامة للسيارات وطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة".


وختم حديثه: "المجلس التنسيقي لم يوافق في حينه على هذا الإسناد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن
سبق

قدَّم عبدالرحمن الحقباني، رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، اعتذارًا باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل هذا العام فيما يخص النقل والإعاشة.

وتفصيلاً، قال "الحقباني" في مقابلة مع قناة الاخبارية: "خلال الحج الاستثنائي الثاني هذا العام طُبّقت إجراءات جديدة لمؤسسات حجاج الداخل؛ إذ أوكل لأول مرة النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة للعاصمة المقدسة، ويتحفظ المجلس التنسيقي على هذا الإسناد".

وأضاف: "أعتذر باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل، وأحمِّل هاتين الجهتين مسؤولية الخلل الذي حدث".

وتابع "الحقباني" في معرض حديثه: "اللائحة التنظيمية لقطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل نصت على أن يكون مقدِّم الخدمة مسؤولاً عن الخدمة وعن الإعاشة. وهاتان النقطتان تم سحبهما من القطاع، وأُسندتا إلى النقابة العامة للسيارات وطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة".


وختم حديثه: "المجلس التنسيقي لم يوافق في حينه على هذا الإسناد".

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
08:40 PM

رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن

قال: لأول مرة تم إسناد النقل لنقابة السيارات والإعاشة لطائفة تابعة للأمانة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
28
57,558

قدَّم عبدالرحمن الحقباني، رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، اعتذارًا باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل هذا العام فيما يخص النقل والإعاشة.

وتفصيلاً، قال "الحقباني" في مقابلة مع قناة الاخبارية: "خلال الحج الاستثنائي الثاني هذا العام طُبّقت إجراءات جديدة لمؤسسات حجاج الداخل؛ إذ أوكل لأول مرة النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة للعاصمة المقدسة، ويتحفظ المجلس التنسيقي على هذا الإسناد".

وأضاف: "أعتذر باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل، وأحمِّل هاتين الجهتين مسؤولية الخلل الذي حدث".

وتابع "الحقباني" في معرض حديثه: "اللائحة التنظيمية لقطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل نصت على أن يكون مقدِّم الخدمة مسؤولاً عن الخدمة وعن الإعاشة. وهاتان النقطتان تم سحبهما من القطاع، وأُسندتا إلى النقابة العامة للسيارات وطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة".


وختم حديثه: "المجلس التنسيقي لم يوافق في حينه على هذا الإسناد".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,050
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة