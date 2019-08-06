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الهلال الأحمر: 29 إصابة بملعب "الجوهرة" في دوري أبطال آسيا

الفرق تولت إسعافها.. وتم نقل حالة واحدة لمجمع الملك عبدالله

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي 29 حالة، خلال المشاركة في تغطية مباراة دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقَي الأهلي والهلال، والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب الجوهرة بجدة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" أن الفِرَق تولت إسعاف 29 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة بمحافظة جدة بإشراف مدير إدارة الإسعاف المكلف عبدالمجيد السلمي قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي الأهلي والهلال، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتضمنت الخطة تجهيز 20 فرقة إسعافية، منها 10 فرق تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.

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الهلال الأحمر: 29 إصابة بملعب "الجوهرة" في دوري أبطال آسيا
سبق

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي 29 حالة، خلال المشاركة في تغطية مباراة دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقَي الأهلي والهلال، والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب الجوهرة بجدة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" أن الفِرَق تولت إسعاف 29 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة بمحافظة جدة بإشراف مدير إدارة الإسعاف المكلف عبدالمجيد السلمي قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي الأهلي والهلال، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتضمنت الخطة تجهيز 20 فرقة إسعافية، منها 10 فرق تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
11:44 PM

الهلال الأحمر: 29 إصابة بملعب "الجوهرة" في دوري أبطال آسيا

الفرق تولت إسعافها.. وتم نقل حالة واحدة لمجمع الملك عبدالله

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أحمد العبدالله - جدة
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باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي 29 حالة، خلال المشاركة في تغطية مباراة دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقَي الأهلي والهلال، والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب الجوهرة بجدة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" أن الفِرَق تولت إسعاف 29 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة بمحافظة جدة بإشراف مدير إدارة الإسعاف المكلف عبدالمجيد السلمي قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي الأهلي والهلال، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتضمنت الخطة تجهيز 20 فرقة إسعافية، منها 10 فرق تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.

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