"المالك" يجري مباحثات افتراضية مع شيخ الإسلام في أذربيجان ومنطقة القوقاز

استعرضا مشاريع ومبادرات "الإيسيسكو" في إطار رؤيتها الإستراتيجية الجديدة

أجرى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم مباحثات افتراضية مع شيخ الإسلام في أذربيجان ومنطقة القوقاز شكر الله باشا زاده حول تطوير التعاون بين المنظمة وأذربيجان وإدارة مسلمي القوقاز.

وخلال هذه المباحثات استعرض الجانبان أهم المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الإيسيسكو، في إطار رؤيتها الإستراتيجية الجديدة، ومنها مبادرة التحالف الإنساني الشامل، لمساعدة الدول الفقيرة والأكثر تضرراً من جائحة كورونا، من خلال تنفيذ مشاريع عملية وبرامج ميدانية بهذه الدول، مشيراً إلى أن جمهورية أذربيجان أكدت الانضمام إليها ودعمتها مالياً.

واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق لعقد لقاء افتراضي رفيع المستوى لقيادات المؤسسات الدينية، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور، على أن يتم لاحقاً عقد مؤتمر دولي لترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش.

وبالمناسبة أشاد باشا زاده بمبادرات الإيسيسكو في مجالات الحوار والتنوع الثقافي ونشر قيم الاعتدال والوسطية والتعايش، وبحرص المنظمة على دعم التضامن الإسلامي، واهتمامها المستمر ودعمها للتراث الثقافي في العالم الإسلامي.