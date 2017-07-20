ذكرت تقارير أمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ في نقل المعدات ومئات القوات إلى قاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية؛ وفقاً لمصادر عسكرية. ونقلت قناة "nbcnews" الأمريكية عن المسؤولون الأمريكيين، أنه خلال الأسابيع المقبلة ستكون مواقع القوات الأمريكية جاهزة لتشمل الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى؛ منها صواريخ باتريوت؛ بهدف مواجهة التهديدات الإيرانية وتعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة، إلى جانب حلفائها. وقال المتحدث باسم البنتاجون ايرل براون: إن القيادة المركزية الأمريكية تعمل باستمرار لإدارة وضع القوات الأمريكية في المنطقة، وستواصل القيام بذلك بالتعاون مع الشركاء وحلفائها في المنطقة. وكان مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قد صرّح بأنه انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها؛ فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة –حفظه الله–، على استقبال السعودية قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وضمان السلم فيها بإذن الله تعالى.

الجيش الأمريكي يبدأ نقل قوات وأنظمة الدفاع الصاروخية إلى السعودية خالد علي سبق 2019-07-20 ذكرت تقارير أمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ في نقل المعدات ومئات القوات إلى قاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية؛ وفقاً لمصادر عسكرية.



ونقلت قناة "nbcnews" الأمريكية عن المسؤولون الأمريكيين، أنه خلال الأسابيع المقبلة ستكون مواقع القوات الأمريكية جاهزة لتشمل الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى؛ منها صواريخ باتريوت؛ بهدف مواجهة التهديدات الإيرانية وتعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة، إلى جانب حلفائها.



وقال المتحدث باسم البنتاجون ايرل براون: إن القيادة المركزية الأمريكية تعمل باستمرار لإدارة وضع القوات الأمريكية في المنطقة، وستواصل القيام بذلك بالتعاون مع الشركاء وحلفائها في المنطقة.



وكان مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قد صرّح بأنه انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها؛ فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة –حفظه الله–، على استقبال السعودية قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وضمان السلم فيها بإذن الله تعالى.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:15 PM

الجيش الأمريكي يبدأ نقل قوات وأنظمة الدفاع الصاروخية إلى السعودية خلال الأسابيع المقبلة ستكون مواقعها جاهزة للطائرات الحربية و"باتريوت"





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ذكرت تقارير أمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ في نقل المعدات ومئات القوات إلى قاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية؛ وفقاً لمصادر عسكرية.



ونقلت قناة "nbcnews" الأمريكية عن المسؤولون الأمريكيين، أنه خلال الأسابيع المقبلة ستكون مواقع القوات الأمريكية جاهزة لتشمل الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى؛ منها صواريخ باتريوت؛ بهدف مواجهة التهديدات الإيرانية وتعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة، إلى جانب حلفائها.



وقال المتحدث باسم البنتاجون ايرل براون: إن القيادة المركزية الأمريكية تعمل باستمرار لإدارة وضع القوات الأمريكية في المنطقة، وستواصل القيام بذلك بالتعاون مع الشركاء وحلفائها في المنطقة.



وكان مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قد صرّح بأنه انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها؛ فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة –حفظه الله–، على استقبال السعودية قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وضمان السلم فيها بإذن الله تعالى.