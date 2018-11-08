بعد أن مزق شباك أحد بثلاثية.. الصيعري أول سعودي يسجل "هاتريك"

بات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الحزم محمد الصيعري، أول لاعب سعودي يحرز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة "هاتريك "، حينما استطاع مساء اليوم الخميس هز شباك أحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكاد الصيعري يضع فريقه في المقدمة حينما سجل في الدقائق ( 7,11,72 ) تباعاً، لكن أحد لحق بالتعادل بنتيجة 3/3.

وبالتالي رفع اللاعب رصيده إلى خمسة أهداف، وقلص الفارق بينه والمتصدر لاعب الهلال الفرنسي "قوميز " إلى هدفين.