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90 ألف مستفيد من خدمات تأهيل "سعود الطبية" في 2021

تمّت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية كالعظام والمخ

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، عن استفادة أكثر من 90 ألف مريض في مختلف الخدمات التأهيلية، خلال عام 2021م.

وأوضحت أن المستفيدين تمّت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى؛ كجراحة العظام والمخ والأعصاب والحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.

ونوّهت أن الإحصائية شملت أكثر من 20 ألف مستفيد من مرضى العناية المركزة، إلى جانب نحو 7 آلاف مستفيد للتأهيل الطبي المكثف من المرضى المنومين، وقرابة 3 آلاف مستفيد من مستشفى الأطفال، ونحو 2685 مستفيدًا من مرضى الجلطات، فيما بلغ عدد المستفيدين من مرضى الإصابات نحو 2322، و260 مستفيدًا من تأهيل مرضى القلب، و514 مستفيدًا من لجنة تصنيف ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن مركز التأهيل الطبي يعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف من كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.

مدينة الملك سعود الطبية

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90 ألف مستفيد من خدمات تأهيل "سعود الطبية" في 2021
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، عن استفادة أكثر من 90 ألف مريض في مختلف الخدمات التأهيلية، خلال عام 2021م.

وأوضحت أن المستفيدين تمّت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى؛ كجراحة العظام والمخ والأعصاب والحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.

ونوّهت أن الإحصائية شملت أكثر من 20 ألف مستفيد من مرضى العناية المركزة، إلى جانب نحو 7 آلاف مستفيد للتأهيل الطبي المكثف من المرضى المنومين، وقرابة 3 آلاف مستفيد من مستشفى الأطفال، ونحو 2685 مستفيدًا من مرضى الجلطات، فيما بلغ عدد المستفيدين من مرضى الإصابات نحو 2322، و260 مستفيدًا من تأهيل مرضى القلب، و514 مستفيدًا من لجنة تصنيف ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن مركز التأهيل الطبي يعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف من كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:37 AM

90 ألف مستفيد من خدمات تأهيل "سعود الطبية" في 2021

تمّت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية كالعظام والمخ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، عن استفادة أكثر من 90 ألف مريض في مختلف الخدمات التأهيلية، خلال عام 2021م.

وأوضحت أن المستفيدين تمّت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى؛ كجراحة العظام والمخ والأعصاب والحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.

ونوّهت أن الإحصائية شملت أكثر من 20 ألف مستفيد من مرضى العناية المركزة، إلى جانب نحو 7 آلاف مستفيد للتأهيل الطبي المكثف من المرضى المنومين، وقرابة 3 آلاف مستفيد من مستشفى الأطفال، ونحو 2685 مستفيدًا من مرضى الجلطات، فيما بلغ عدد المستفيدين من مرضى الإصابات نحو 2322، و260 مستفيدًا من تأهيل مرضى القلب، و514 مستفيدًا من لجنة تصنيف ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن مركز التأهيل الطبي يعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف من كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.

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