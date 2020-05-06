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أمطار غزيرة ورياح شديدة تحجب الرؤية بمحافظات جازان.. و"المدني" يحذِّر

"الغامدي" أهاب بالجميع للتقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن مياه السيول

شهدت منطقة جازان اليوم الأربعاء رياحًا شديدة، وأمطارًا غزيرة إلى متوسطة. وحذرت مديرية الدفاع المدني من التقلبات الجوية هذا اليوم.

وتفصيلاً، شهدت محافظات منطقة جازان أمطارًا في أجزاء من صبيا وبيش وهروب والعيدابي، وتسببت في جريان عدد من الشعاب حتى هذه اللحظات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، وجريان للسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى آل، بالجميع للاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد "الغامدي" أن الدفاع المدني يتابع تلك التغيرات المناخية، ويرفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ، والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.


جازان الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة ورياح شديدة تحجب الرؤية بمحافظات جازان.. و"المدني" يحذِّر
سبق

شهدت منطقة جازان اليوم الأربعاء رياحًا شديدة، وأمطارًا غزيرة إلى متوسطة. وحذرت مديرية الدفاع المدني من التقلبات الجوية هذا اليوم.

وتفصيلاً، شهدت محافظات منطقة جازان أمطارًا في أجزاء من صبيا وبيش وهروب والعيدابي، وتسببت في جريان عدد من الشعاب حتى هذه اللحظات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، وجريان للسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى آل، بالجميع للاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد "الغامدي" أن الدفاع المدني يتابع تلك التغيرات المناخية، ويرفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ، والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.


06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:23 PM

أمطار غزيرة ورياح شديدة تحجب الرؤية بمحافظات جازان.. و"المدني" يحذِّر

"الغامدي" أهاب بالجميع للتقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن مياه السيول

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محمد المواسي - جازان
0
1,862

شهدت منطقة جازان اليوم الأربعاء رياحًا شديدة، وأمطارًا غزيرة إلى متوسطة. وحذرت مديرية الدفاع المدني من التقلبات الجوية هذا اليوم.

وتفصيلاً، شهدت محافظات منطقة جازان أمطارًا في أجزاء من صبيا وبيش وهروب والعيدابي، وتسببت في جريان عدد من الشعاب حتى هذه اللحظات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، وجريان للسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى آل، بالجميع للاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد "الغامدي" أن الدفاع المدني يتابع تلك التغيرات المناخية، ويرفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ، والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.


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