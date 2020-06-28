النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًّا.. STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها

أعلنت stc مبادرة لتيسير دفع مديونيات الفواتير القديمة، وتشمل تقديم خصومات على قيمة الفواتير بنسبة تصل إلى 50 %؛ وهو ما سيمكِّن العملاء أصحاب المديونيات السابقة من حل إشكالية مديونياتهم بكل يسر وسهولة.

وقالت الشركة إنها خصصت فريقًا للتواصل مع العملاء، ومعالجة المديونيات للعملاء المتعثرين، وأنشأت لأجل ذلك وحدة خاصة للتواصل والمعالجة، هدفها التواصل السريع مع العملاء، وتعزيز تجربتهم بما يضمن تسهيل عملية تسديد مستحقاتهم السابقة على الشركة. كما أوضحت الشركة أن المديونيات القديمة يُقصد بها تلك الفواتير التي صدرت منذ عام 2017م فما قبل، ولم يستطع العميل سدادها.

وتأتي هذه المبادرة لتخفيض المديونيات كمبادرة مجتمعية للشركة التي درجت على تلمس حاجات العميل بشكل دوري، وخصوصًا مع بداية جائحة كورونا المستجد؛ إذ أطلقت الشركة العديد من المبادرات والخصومات على الكثير من خدماتها المقدمة للأفراد ولقطاع الأعمال. كما تعد هذه الحملة للتخفيضات على الفواتير هي الأكبر في تاريخ الشركة.

STC

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رسميًّا.. STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها
سبق

أعلنت stc مبادرة لتيسير دفع مديونيات الفواتير القديمة، وتشمل تقديم خصومات على قيمة الفواتير بنسبة تصل إلى 50 %؛ وهو ما سيمكِّن العملاء أصحاب المديونيات السابقة من حل إشكالية مديونياتهم بكل يسر وسهولة.

وقالت الشركة إنها خصصت فريقًا للتواصل مع العملاء، ومعالجة المديونيات للعملاء المتعثرين، وأنشأت لأجل ذلك وحدة خاصة للتواصل والمعالجة، هدفها التواصل السريع مع العملاء، وتعزيز تجربتهم بما يضمن تسهيل عملية تسديد مستحقاتهم السابقة على الشركة. كما أوضحت الشركة أن المديونيات القديمة يُقصد بها تلك الفواتير التي صدرت منذ عام 2017م فما قبل، ولم يستطع العميل سدادها.

وتأتي هذه المبادرة لتخفيض المديونيات كمبادرة مجتمعية للشركة التي درجت على تلمس حاجات العميل بشكل دوري، وخصوصًا مع بداية جائحة كورونا المستجد؛ إذ أطلقت الشركة العديد من المبادرات والخصومات على الكثير من خدماتها المقدمة للأفراد ولقطاع الأعمال. كما تعد هذه الحملة للتخفيضات على الفواتير هي الأكبر في تاريخ الشركة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:05 AM

رسميًّا.. STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
27,130

أعلنت stc مبادرة لتيسير دفع مديونيات الفواتير القديمة، وتشمل تقديم خصومات على قيمة الفواتير بنسبة تصل إلى 50 %؛ وهو ما سيمكِّن العملاء أصحاب المديونيات السابقة من حل إشكالية مديونياتهم بكل يسر وسهولة.

وقالت الشركة إنها خصصت فريقًا للتواصل مع العملاء، ومعالجة المديونيات للعملاء المتعثرين، وأنشأت لأجل ذلك وحدة خاصة للتواصل والمعالجة، هدفها التواصل السريع مع العملاء، وتعزيز تجربتهم بما يضمن تسهيل عملية تسديد مستحقاتهم السابقة على الشركة. كما أوضحت الشركة أن المديونيات القديمة يُقصد بها تلك الفواتير التي صدرت منذ عام 2017م فما قبل، ولم يستطع العميل سدادها.

وتأتي هذه المبادرة لتخفيض المديونيات كمبادرة مجتمعية للشركة التي درجت على تلمس حاجات العميل بشكل دوري، وخصوصًا مع بداية جائحة كورونا المستجد؛ إذ أطلقت الشركة العديد من المبادرات والخصومات على الكثير من خدماتها المقدمة للأفراد ولقطاع الأعمال. كما تعد هذه الحملة للتخفيضات على الفواتير هي الأكبر في تاريخ الشركة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,430
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,267
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,601

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة