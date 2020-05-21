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"الصحة" تشكر شركة أنساب لمساهمتها في إنشاء مركز متخصص لفحص الأشخاص داخل مركباتهم  بالدمام

رواد التواصل يشيدون بـ"العتيبي" ويؤكدون: "مبادرة غير مستغربة"

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية شكرها وتقديرها لشركة أنساب للمقاولات العامة على دعمها السخي الذي كان له الأثر الكبير في إطلاق مشروع مركز متخصص لفحص الأشخاص داخل مركباتهم في إطار الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في المملكة.

وعرضت الصحة فيديو يبرز الجهود المبذولة لإطلاق المشروع والتجهيزات الكبيرة التي تمت.

ولاقى العمل الوطني والإنساني الذي قامت به شركة "أنساب" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال سعد العتيبي الكثير من الإشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمساهمة الشركة في إنشاء المركز الطبي المؤقت للكشف عن فيروس كورونا في الدمام.

وقدم عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشكر للشركة ورئيس مجلس إدارتها، مؤكدين أن هذا الموقف غير مستغرب من شركة يديرها رجل وطني مخلص مثله.

مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية شركة أنساب للمقاولات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تشكر شركة أنساب لمساهمتها في إنشاء مركز متخصص لفحص الأشخاص داخل مركباتهم  بالدمام
سبق

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية شكرها وتقديرها لشركة أنساب للمقاولات العامة على دعمها السخي الذي كان له الأثر الكبير في إطلاق مشروع مركز متخصص لفحص الأشخاص داخل مركباتهم في إطار الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في المملكة.

وعرضت الصحة فيديو يبرز الجهود المبذولة لإطلاق المشروع والتجهيزات الكبيرة التي تمت.

ولاقى العمل الوطني والإنساني الذي قامت به شركة "أنساب" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال سعد العتيبي الكثير من الإشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمساهمة الشركة في إنشاء المركز الطبي المؤقت للكشف عن فيروس كورونا في الدمام.

وقدم عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشكر للشركة ورئيس مجلس إدارتها، مؤكدين أن هذا الموقف غير مستغرب من شركة يديرها رجل وطني مخلص مثله.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:53 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:37 AM

"الصحة" تشكر شركة أنساب لمساهمتها في إنشاء مركز متخصص لفحص الأشخاص داخل مركباتهم  بالدمام

رواد التواصل يشيدون بـ"العتيبي" ويؤكدون: "مبادرة غير مستغربة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدمت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية شكرها وتقديرها لشركة أنساب للمقاولات العامة على دعمها السخي الذي كان له الأثر الكبير في إطلاق مشروع مركز متخصص لفحص الأشخاص داخل مركباتهم في إطار الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في المملكة.

وعرضت الصحة فيديو يبرز الجهود المبذولة لإطلاق المشروع والتجهيزات الكبيرة التي تمت.

ولاقى العمل الوطني والإنساني الذي قامت به شركة "أنساب" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال سعد العتيبي الكثير من الإشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمساهمة الشركة في إنشاء المركز الطبي المؤقت للكشف عن فيروس كورونا في الدمام.

وقدم عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشكر للشركة ورئيس مجلس إدارتها، مؤكدين أن هذا الموقف غير مستغرب من شركة يديرها رجل وطني مخلص مثله.

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