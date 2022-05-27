النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل

لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 3 سنوات

اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" سبق وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية.

وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل
سبق

اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" سبق وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية.

وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
03:02 PM

الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل

لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 3 سنوات

A A A
خالد علي - الرياض
6
7,380

اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" سبق وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية.

وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,955
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,876
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,166
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,507

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة