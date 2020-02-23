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حملة أمنية بالداير تحبط  تهريب "دخان" بأكثر من 7 ملايين ريال

شملت ضبط كميات قات وتنباك والقبض على 441 متسللاً

أسفرت جهود الحملة الأمنية المشتركة في الداير، عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من الدخان تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 7 ملايين ريال، وكمية من القات والتنباك، إضافة إلى إحباط عمليات تسلل وعبور للحدود بشكل غير نظامي.

تفصيلاً؛ نجحت جهود الرصد والمتابعة للحالة الأمنية في جبال الداير من قِبل محافظة الداير، في توجيه ضربة قوية لعمليات التهريب حيث ضبطت أكثر من 38,300 كرز دخان، وأحبطت عمليات تهريب 2090 حزمة قات، إضافة إلى مركبتين تستخدمان لغرض التهريب، وتمكنت الحملة الأمنية من القبض على 441 متسللاً من جنسيات مختلفة.

وأكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ أن النجاحات التي حققتها الحملات الأمنية، أتت بعد جهود في الرصد الدقيق للحالة الأمنية في جبال الداير، وإعداد الخطط بما يتوافق مع كل حالة، ومراجعة تلك الخطط بشكل دوري لضمان العلاج الجذري والنجاح المستمر للعمل الأمني، بمختلف أشكاله، لافتاً إلى أن موقع المحافظة الحدودي وطبيعتها الوعرة، يجعلانها أكثر عُرضة لعمليات التهريب، إلا أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية يجهض -ولله الحمد- الكثير من عمليات التهريب والتسلل.

ورفع ابن لبدة؛ شكره إلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، على متابعتهما المستمرة وتوجيهاتهما السديدة، ودعمهما المتواصل للجهود الأمنية بما يحقق الأمن للوطن والمواطن.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة الداير بجازان، قد نجحت في مكافحة عمليات التهريب والحد من عمليات التسلل بالحد الجنوبي، بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة؛ تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه -حفظهما الله-.

محافظة الداير حملة أمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة أمنية بالداير تحبط  تهريب "دخان" بأكثر من 7 ملايين ريال
سبق

أسفرت جهود الحملة الأمنية المشتركة في الداير، عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من الدخان تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 7 ملايين ريال، وكمية من القات والتنباك، إضافة إلى إحباط عمليات تسلل وعبور للحدود بشكل غير نظامي.

تفصيلاً؛ نجحت جهود الرصد والمتابعة للحالة الأمنية في جبال الداير من قِبل محافظة الداير، في توجيه ضربة قوية لعمليات التهريب حيث ضبطت أكثر من 38,300 كرز دخان، وأحبطت عمليات تهريب 2090 حزمة قات، إضافة إلى مركبتين تستخدمان لغرض التهريب، وتمكنت الحملة الأمنية من القبض على 441 متسللاً من جنسيات مختلفة.

وأكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ أن النجاحات التي حققتها الحملات الأمنية، أتت بعد جهود في الرصد الدقيق للحالة الأمنية في جبال الداير، وإعداد الخطط بما يتوافق مع كل حالة، ومراجعة تلك الخطط بشكل دوري لضمان العلاج الجذري والنجاح المستمر للعمل الأمني، بمختلف أشكاله، لافتاً إلى أن موقع المحافظة الحدودي وطبيعتها الوعرة، يجعلانها أكثر عُرضة لعمليات التهريب، إلا أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية يجهض -ولله الحمد- الكثير من عمليات التهريب والتسلل.

ورفع ابن لبدة؛ شكره إلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، على متابعتهما المستمرة وتوجيهاتهما السديدة، ودعمهما المتواصل للجهود الأمنية بما يحقق الأمن للوطن والمواطن.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة الداير بجازان، قد نجحت في مكافحة عمليات التهريب والحد من عمليات التسلل بالحد الجنوبي، بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة؛ تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه -حفظهما الله-.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:50 AM

حملة أمنية بالداير تحبط  تهريب "دخان" بأكثر من 7 ملايين ريال

شملت ضبط كميات قات وتنباك والقبض على 441 متسللاً

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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أسفرت جهود الحملة الأمنية المشتركة في الداير، عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من الدخان تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 7 ملايين ريال، وكمية من القات والتنباك، إضافة إلى إحباط عمليات تسلل وعبور للحدود بشكل غير نظامي.

تفصيلاً؛ نجحت جهود الرصد والمتابعة للحالة الأمنية في جبال الداير من قِبل محافظة الداير، في توجيه ضربة قوية لعمليات التهريب حيث ضبطت أكثر من 38,300 كرز دخان، وأحبطت عمليات تهريب 2090 حزمة قات، إضافة إلى مركبتين تستخدمان لغرض التهريب، وتمكنت الحملة الأمنية من القبض على 441 متسللاً من جنسيات مختلفة.

وأكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ أن النجاحات التي حققتها الحملات الأمنية، أتت بعد جهود في الرصد الدقيق للحالة الأمنية في جبال الداير، وإعداد الخطط بما يتوافق مع كل حالة، ومراجعة تلك الخطط بشكل دوري لضمان العلاج الجذري والنجاح المستمر للعمل الأمني، بمختلف أشكاله، لافتاً إلى أن موقع المحافظة الحدودي وطبيعتها الوعرة، يجعلانها أكثر عُرضة لعمليات التهريب، إلا أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية يجهض -ولله الحمد- الكثير من عمليات التهريب والتسلل.

ورفع ابن لبدة؛ شكره إلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، على متابعتهما المستمرة وتوجيهاتهما السديدة، ودعمهما المتواصل للجهود الأمنية بما يحقق الأمن للوطن والمواطن.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة الداير بجازان، قد نجحت في مكافحة عمليات التهريب والحد من عمليات التسلل بالحد الجنوبي، بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة؛ تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه -حفظهما الله-.

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