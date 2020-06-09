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دراسة: دواء السرطان "أكالابروتينيب" يخفف أخطر أعراض كورونا

قالت: للذين يعانون ضيقًا في التنفس وتتطلب حالاتهم البقاء في المستشفى

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أحد الأدوية المستخدمة في علاج سرطان الدم؛ قد يساعد مرضى فيروس كورونا المستجد، خصوصًا أولئك الذين يعانون ضيقًا في التنفس وتتطلب حالاتهم البقاء في المستشفى.

وأشارت نتائج الدراسة، التي شاركت فيها مراكز أبحاث طبية ومستشفيات أمريكية عدة، إلى أن دواء السرطان "أكالابروتينيب"، وفّر حماية لمجموعة من المرضى الذين يعانون حالات حرجة بسبب "كوفيد 19".

وأثبت الدراسة السريرية أن دواء "أكالابروتينيب"، يثبط عمل بروتين يدعى "BTK"؛ الأمر الذي يخفض بدوره الضغط التنفسي على الرئتين، وكذلك الاستجابة المناعية المفرطة ضد الفيروس؛ وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

ووفق "سكاي نيوز" يتداخل بروتين "BTK" مع نوع من الخلايا المناعية التي يمكن أن تسبب الالتهاب، عن طريق إنتاج البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات، التي تساعد على تجميد الاستجابة المناعية للجسم.

ويحذّر الباحثون الذين أعدوا الدراسة من أن النتائج التي توصلت إليها "لا ينبغي اعتبارها علاجًا يمكن تعميمه"؛ لكن يمكن مشاركتها لمساعدة الجهات الطبية في الاستجابة لوباء كورونا.

وقال العلماء: إن مثبطات "BTK" لا تزال غير معتمدة لعلاج "كوفيد 19"؛ مشيرين إلى ضرورة إجراء اختبارات سريرية أكثر من أجل التأكد من نتائج الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن "لدى بعض المرضى الذين يعانون إصابة شديدة بفيروس كورونا، يتم إطلاق كمية كبيرة من السيتوكينات في الجسم دفعة واحدة؛ مما يتسبب في تلف الجهاز المناعي، والإضرار بأعضاء من الجسم مثل الرئتين".

واشتملت نتائج الدراسة على تتبع حالات 19 مريضًا بفيروس كورونا، ممن تتطلب حالتهم الدخول إلى المستشفى بسبب معاناتهم من التهابات الرئتين وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وأجرى الدراسة باحثون في مركز أبحاث السرطان في المعهد الوطني للسرطان، بالتعاون مع باحثين من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وكذلك مركز "والتر ريد" الطبي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، و4 مستشفيات محلية.

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دراسة: دواء السرطان "أكالابروتينيب" يخفف أخطر أعراض كورونا
سبق

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أحد الأدوية المستخدمة في علاج سرطان الدم؛ قد يساعد مرضى فيروس كورونا المستجد، خصوصًا أولئك الذين يعانون ضيقًا في التنفس وتتطلب حالاتهم البقاء في المستشفى.

وأشارت نتائج الدراسة، التي شاركت فيها مراكز أبحاث طبية ومستشفيات أمريكية عدة، إلى أن دواء السرطان "أكالابروتينيب"، وفّر حماية لمجموعة من المرضى الذين يعانون حالات حرجة بسبب "كوفيد 19".

وأثبت الدراسة السريرية أن دواء "أكالابروتينيب"، يثبط عمل بروتين يدعى "BTK"؛ الأمر الذي يخفض بدوره الضغط التنفسي على الرئتين، وكذلك الاستجابة المناعية المفرطة ضد الفيروس؛ وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

ووفق "سكاي نيوز" يتداخل بروتين "BTK" مع نوع من الخلايا المناعية التي يمكن أن تسبب الالتهاب، عن طريق إنتاج البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات، التي تساعد على تجميد الاستجابة المناعية للجسم.

ويحذّر الباحثون الذين أعدوا الدراسة من أن النتائج التي توصلت إليها "لا ينبغي اعتبارها علاجًا يمكن تعميمه"؛ لكن يمكن مشاركتها لمساعدة الجهات الطبية في الاستجابة لوباء كورونا.

وقال العلماء: إن مثبطات "BTK" لا تزال غير معتمدة لعلاج "كوفيد 19"؛ مشيرين إلى ضرورة إجراء اختبارات سريرية أكثر من أجل التأكد من نتائج الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن "لدى بعض المرضى الذين يعانون إصابة شديدة بفيروس كورونا، يتم إطلاق كمية كبيرة من السيتوكينات في الجسم دفعة واحدة؛ مما يتسبب في تلف الجهاز المناعي، والإضرار بأعضاء من الجسم مثل الرئتين".

واشتملت نتائج الدراسة على تتبع حالات 19 مريضًا بفيروس كورونا، ممن تتطلب حالتهم الدخول إلى المستشفى بسبب معاناتهم من التهابات الرئتين وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وأجرى الدراسة باحثون في مركز أبحاث السرطان في المعهد الوطني للسرطان، بالتعاون مع باحثين من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وكذلك مركز "والتر ريد" الطبي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، و4 مستشفيات محلية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:23 PM

دراسة: دواء السرطان "أكالابروتينيب" يخفف أخطر أعراض كورونا

قالت: للذين يعانون ضيقًا في التنفس وتتطلب حالاتهم البقاء في المستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أحد الأدوية المستخدمة في علاج سرطان الدم؛ قد يساعد مرضى فيروس كورونا المستجد، خصوصًا أولئك الذين يعانون ضيقًا في التنفس وتتطلب حالاتهم البقاء في المستشفى.

وأشارت نتائج الدراسة، التي شاركت فيها مراكز أبحاث طبية ومستشفيات أمريكية عدة، إلى أن دواء السرطان "أكالابروتينيب"، وفّر حماية لمجموعة من المرضى الذين يعانون حالات حرجة بسبب "كوفيد 19".

وأثبت الدراسة السريرية أن دواء "أكالابروتينيب"، يثبط عمل بروتين يدعى "BTK"؛ الأمر الذي يخفض بدوره الضغط التنفسي على الرئتين، وكذلك الاستجابة المناعية المفرطة ضد الفيروس؛ وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

ووفق "سكاي نيوز" يتداخل بروتين "BTK" مع نوع من الخلايا المناعية التي يمكن أن تسبب الالتهاب، عن طريق إنتاج البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات، التي تساعد على تجميد الاستجابة المناعية للجسم.

ويحذّر الباحثون الذين أعدوا الدراسة من أن النتائج التي توصلت إليها "لا ينبغي اعتبارها علاجًا يمكن تعميمه"؛ لكن يمكن مشاركتها لمساعدة الجهات الطبية في الاستجابة لوباء كورونا.

وقال العلماء: إن مثبطات "BTK" لا تزال غير معتمدة لعلاج "كوفيد 19"؛ مشيرين إلى ضرورة إجراء اختبارات سريرية أكثر من أجل التأكد من نتائج الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن "لدى بعض المرضى الذين يعانون إصابة شديدة بفيروس كورونا، يتم إطلاق كمية كبيرة من السيتوكينات في الجسم دفعة واحدة؛ مما يتسبب في تلف الجهاز المناعي، والإضرار بأعضاء من الجسم مثل الرئتين".

واشتملت نتائج الدراسة على تتبع حالات 19 مريضًا بفيروس كورونا، ممن تتطلب حالتهم الدخول إلى المستشفى بسبب معاناتهم من التهابات الرئتين وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وأجرى الدراسة باحثون في مركز أبحاث السرطان في المعهد الوطني للسرطان، بالتعاون مع باحثين من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وكذلك مركز "والتر ريد" الطبي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، و4 مستشفيات محلية.

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