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"اتصالات جدة" تُطلق معرضاً للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

يستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف متدربي الكلية

أطلق عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم، معرضاً توعوياً بأضرار التدخين والمخدرات ومخاطرها، والتي تنظمها وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية، وذلك عن الإدمان وكيفية علاجه، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة وجمعية "كفى" لمكافحة التدخين، ويستهدف متدربي الكلية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمّن محاضرات توعوية إرشادية، وكذلك عينات متفرقة لمختلف أنواع المخدرات والأدوية المخدرة وعيادة عن الإقلاع عن التدخين وتوزيع المطويات التوعوية بأنواع المخدرات وطرق الوقاية منها والإرشاد النفسي للمتدربين.

وأشار المهندس "الغامدي" إلى أن الكلية تسعى للقيام بدورها المجتمعي في التوعية والتثقيفي من أجل زيادة الوعي لدى أبناء الكلية من المتدربين ومعرفة أضرار المخدرات مشيرا إلى أن مشاركة الجهات في المعرض ذات العلاقة تأتي من أجل تعزيز الجانب الصحي والتثقيفي للمجتمع بشكل عام.

ونوّه "الغامدي" بالدور التوعوي الذي تقوم به الجهات ذات الاختصاص في محاربة المخدرات أن المخدرات تعتبر السبب الرئيسي في انتشار الجرائم في المجتمع وما ينتج عنها من سلوكيات خاطئة تنعكس على مرآة المجتمع السعودي.

من جهتهم، قام طلاب بعض مدارس التعليم العام بمحافظة جدة بزيارة المعرض والاطلاع على ما يحتويه المعرض من أدوات خلال الزيارة وتلقوا شرح عن المعرض وأضرار التدخين والمخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اتصالات جدة" تُطلق معرضاً للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات
سبق

أطلق عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم، معرضاً توعوياً بأضرار التدخين والمخدرات ومخاطرها، والتي تنظمها وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية، وذلك عن الإدمان وكيفية علاجه، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة وجمعية "كفى" لمكافحة التدخين، ويستهدف متدربي الكلية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمّن محاضرات توعوية إرشادية، وكذلك عينات متفرقة لمختلف أنواع المخدرات والأدوية المخدرة وعيادة عن الإقلاع عن التدخين وتوزيع المطويات التوعوية بأنواع المخدرات وطرق الوقاية منها والإرشاد النفسي للمتدربين.

وأشار المهندس "الغامدي" إلى أن الكلية تسعى للقيام بدورها المجتمعي في التوعية والتثقيفي من أجل زيادة الوعي لدى أبناء الكلية من المتدربين ومعرفة أضرار المخدرات مشيرا إلى أن مشاركة الجهات في المعرض ذات العلاقة تأتي من أجل تعزيز الجانب الصحي والتثقيفي للمجتمع بشكل عام.

ونوّه "الغامدي" بالدور التوعوي الذي تقوم به الجهات ذات الاختصاص في محاربة المخدرات أن المخدرات تعتبر السبب الرئيسي في انتشار الجرائم في المجتمع وما ينتج عنها من سلوكيات خاطئة تنعكس على مرآة المجتمع السعودي.

من جهتهم، قام طلاب بعض مدارس التعليم العام بمحافظة جدة بزيارة المعرض والاطلاع على ما يحتويه المعرض من أدوات خلال الزيارة وتلقوا شرح عن المعرض وأضرار التدخين والمخدرات.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
04:29 PM

"اتصالات جدة" تُطلق معرضاً للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

يستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف متدربي الكلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم، معرضاً توعوياً بأضرار التدخين والمخدرات ومخاطرها، والتي تنظمها وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية، وذلك عن الإدمان وكيفية علاجه، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة وجمعية "كفى" لمكافحة التدخين، ويستهدف متدربي الكلية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمّن محاضرات توعوية إرشادية، وكذلك عينات متفرقة لمختلف أنواع المخدرات والأدوية المخدرة وعيادة عن الإقلاع عن التدخين وتوزيع المطويات التوعوية بأنواع المخدرات وطرق الوقاية منها والإرشاد النفسي للمتدربين.

وأشار المهندس "الغامدي" إلى أن الكلية تسعى للقيام بدورها المجتمعي في التوعية والتثقيفي من أجل زيادة الوعي لدى أبناء الكلية من المتدربين ومعرفة أضرار المخدرات مشيرا إلى أن مشاركة الجهات في المعرض ذات العلاقة تأتي من أجل تعزيز الجانب الصحي والتثقيفي للمجتمع بشكل عام.

ونوّه "الغامدي" بالدور التوعوي الذي تقوم به الجهات ذات الاختصاص في محاربة المخدرات أن المخدرات تعتبر السبب الرئيسي في انتشار الجرائم في المجتمع وما ينتج عنها من سلوكيات خاطئة تنعكس على مرآة المجتمع السعودي.

من جهتهم، قام طلاب بعض مدارس التعليم العام بمحافظة جدة بزيارة المعرض والاطلاع على ما يحتويه المعرض من أدوات خلال الزيارة وتلقوا شرح عن المعرض وأضرار التدخين والمخدرات.

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