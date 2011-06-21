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"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع "وقت اللياقة" لتكثيف الحملات التوعوية المشتركة

تهدف لتعزيز النشاط البدني ليكون جزءًا من الرعاية الصحية لأفراد المجتمع

وقع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة الرياضية علي الصقري، مذكرة تفاهم، بحضور حمد الصقري عضو مجلس الإدارة وانتوني إليوت الرئيس التنفيذي، وشدن الصقري المدير التنفيذي للعمليات.

وتفصيلاً، تضمنت مذكرة التعاون سبل تعزيز الصحة للمجتمع، من خلال تقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لكل أفراد المجتمع.

ويأتي ذلك ضمن جهود الصحة لتعزيز النشاط البدني ليـكـون جزءًا من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.


وتقدم وقت اللياقة من خلال المذكرة مبادرة "التمرين علاج" (Exercise is Medicine) وهي مبادرة صحية عالمية تعمل على ربط الرعاية الصحية بمصادر النشاط البدني، وتكون مبنية على أدلة علمية ومناسبة للأشخاص في أي مكان ولجميع القدرات.

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"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع "وقت اللياقة" لتكثيف الحملات التوعوية المشتركة
سبق

وقع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة الرياضية علي الصقري، مذكرة تفاهم، بحضور حمد الصقري عضو مجلس الإدارة وانتوني إليوت الرئيس التنفيذي، وشدن الصقري المدير التنفيذي للعمليات.

وتفصيلاً، تضمنت مذكرة التعاون سبل تعزيز الصحة للمجتمع، من خلال تقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لكل أفراد المجتمع.

ويأتي ذلك ضمن جهود الصحة لتعزيز النشاط البدني ليـكـون جزءًا من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.


وتقدم وقت اللياقة من خلال المذكرة مبادرة "التمرين علاج" (Exercise is Medicine) وهي مبادرة صحية عالمية تعمل على ربط الرعاية الصحية بمصادر النشاط البدني، وتكون مبنية على أدلة علمية ومناسبة للأشخاص في أي مكان ولجميع القدرات.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:49 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:13 AM

"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع "وقت اللياقة" لتكثيف الحملات التوعوية المشتركة

تهدف لتعزيز النشاط البدني ليكون جزءًا من الرعاية الصحية لأفراد المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة الرياضية علي الصقري، مذكرة تفاهم، بحضور حمد الصقري عضو مجلس الإدارة وانتوني إليوت الرئيس التنفيذي، وشدن الصقري المدير التنفيذي للعمليات.

وتفصيلاً، تضمنت مذكرة التعاون سبل تعزيز الصحة للمجتمع، من خلال تقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لكل أفراد المجتمع.

ويأتي ذلك ضمن جهود الصحة لتعزيز النشاط البدني ليـكـون جزءًا من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.


وتقدم وقت اللياقة من خلال المذكرة مبادرة "التمرين علاج" (Exercise is Medicine) وهي مبادرة صحية عالمية تعمل على ربط الرعاية الصحية بمصادر النشاط البدني، وتكون مبنية على أدلة علمية ومناسبة للأشخاص في أي مكان ولجميع القدرات.

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