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في إنجاز طبي.. مركز القوقعة بـ"صحة الجوف" يجري 75 عملية زراعة قوقعة

حقق المركز الأول كأفضل بحث بمؤتمر أوروبي عالمي

في إنجاز طبي وتقدم علمي بمجال زراعة القوقعة هو الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، أعلنت "صحة الجوف" أن مركز زراعة القوقعة الإلكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا أنجز أكثر من 75 زراعة قوقعة إلكترونية منذ إنشاء المركز، حيث تم ولله الحمد تأهيلهم جميعاً بالمركز.

كما أجرى المركز عملية زراعة قوقعة هجين تعتبر كذلك الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة لزراعة سماعة عظمية من نوع (bone bridge) المحدثة، وهي الأولى من ذلك النوع من العمليات في الشرق الأوسط لذلك الجهاز.

وبينت "صحة الجوف" أن المركز نشر خمسة أبحاث في مجلات علمية محكمة حقق أحدها المركز الأول كأفضل بحث في مؤتمر أوروبي عالمي، حاصلاً على شهادة المركز الأول.

وأضافت أن المركز يجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وكذلك برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة ، كما يقدم خدمات الدعم اللوجستي للزارعين، من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة، والتي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم.

من جانبه، طالب رئيس مركز زراعة القوقعة الإلكترونية، الدكتور ربيع السبيلة، برفع مستوى الوعي، وضرورة الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة؛ كون ذلك يسرع عملية العلاج الزراعية بشكل أفضل بكثير مقارنة بمن تتم لهم في سنوات متأخرة، بل إن الاكتشاف المبكر يعطي نتائج واضحة وملموسة علاجيًا، وبشكل علمي وتطبيقي أفضل ممن تم علاجهم في وقت لاحق من سنوات أعمارهم.

وينفرد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مستوى المناطق الشمالية بإجراء مثل تلك العمليات، فيما أكدت "الصحة" أن نجاح تلك العمليات يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية من خلال منظومة متكاملة استطاعت تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في إنجاز طبي.. مركز القوقعة بـ"صحة الجوف" يجري 75 عملية زراعة قوقعة
سبق

في إنجاز طبي وتقدم علمي بمجال زراعة القوقعة هو الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، أعلنت "صحة الجوف" أن مركز زراعة القوقعة الإلكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا أنجز أكثر من 75 زراعة قوقعة إلكترونية منذ إنشاء المركز، حيث تم ولله الحمد تأهيلهم جميعاً بالمركز.

كما أجرى المركز عملية زراعة قوقعة هجين تعتبر كذلك الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة لزراعة سماعة عظمية من نوع (bone bridge) المحدثة، وهي الأولى من ذلك النوع من العمليات في الشرق الأوسط لذلك الجهاز.

وبينت "صحة الجوف" أن المركز نشر خمسة أبحاث في مجلات علمية محكمة حقق أحدها المركز الأول كأفضل بحث في مؤتمر أوروبي عالمي، حاصلاً على شهادة المركز الأول.

وأضافت أن المركز يجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وكذلك برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة ، كما يقدم خدمات الدعم اللوجستي للزارعين، من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة، والتي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم.

من جانبه، طالب رئيس مركز زراعة القوقعة الإلكترونية، الدكتور ربيع السبيلة، برفع مستوى الوعي، وضرورة الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة؛ كون ذلك يسرع عملية العلاج الزراعية بشكل أفضل بكثير مقارنة بمن تتم لهم في سنوات متأخرة، بل إن الاكتشاف المبكر يعطي نتائج واضحة وملموسة علاجيًا، وبشكل علمي وتطبيقي أفضل ممن تم علاجهم في وقت لاحق من سنوات أعمارهم.

وينفرد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مستوى المناطق الشمالية بإجراء مثل تلك العمليات، فيما أكدت "الصحة" أن نجاح تلك العمليات يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية من خلال منظومة متكاملة استطاعت تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحالات.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
07:24 PM

في إنجاز طبي.. مركز القوقعة بـ"صحة الجوف" يجري 75 عملية زراعة قوقعة

حقق المركز الأول كأفضل بحث بمؤتمر أوروبي عالمي

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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في إنجاز طبي وتقدم علمي بمجال زراعة القوقعة هو الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، أعلنت "صحة الجوف" أن مركز زراعة القوقعة الإلكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا أنجز أكثر من 75 زراعة قوقعة إلكترونية منذ إنشاء المركز، حيث تم ولله الحمد تأهيلهم جميعاً بالمركز.

كما أجرى المركز عملية زراعة قوقعة هجين تعتبر كذلك الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة لزراعة سماعة عظمية من نوع (bone bridge) المحدثة، وهي الأولى من ذلك النوع من العمليات في الشرق الأوسط لذلك الجهاز.

وبينت "صحة الجوف" أن المركز نشر خمسة أبحاث في مجلات علمية محكمة حقق أحدها المركز الأول كأفضل بحث في مؤتمر أوروبي عالمي، حاصلاً على شهادة المركز الأول.

وأضافت أن المركز يجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وكذلك برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة ، كما يقدم خدمات الدعم اللوجستي للزارعين، من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة، والتي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم.

من جانبه، طالب رئيس مركز زراعة القوقعة الإلكترونية، الدكتور ربيع السبيلة، برفع مستوى الوعي، وضرورة الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة؛ كون ذلك يسرع عملية العلاج الزراعية بشكل أفضل بكثير مقارنة بمن تتم لهم في سنوات متأخرة، بل إن الاكتشاف المبكر يعطي نتائج واضحة وملموسة علاجيًا، وبشكل علمي وتطبيقي أفضل ممن تم علاجهم في وقت لاحق من سنوات أعمارهم.

وينفرد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مستوى المناطق الشمالية بإجراء مثل تلك العمليات، فيما أكدت "الصحة" أن نجاح تلك العمليات يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية من خلال منظومة متكاملة استطاعت تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحالات.

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