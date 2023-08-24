"معشي" و"دربشي" يُزفان إلى عروسيْهما

احتفل الشابان محمد أحمد معشي، وجلال قاسم دربشي، بعقد قرانهما على عروسيْهما مساء أمس بإحدى قاعات الرياض.
حضر المناسبة جمعٌ من الأهل والأقارب.
احتفل الشابان محمد أحمد معشي، وجلال قاسم دربشي، بعقد قرانهما على عروسيْهما مساء أمس بإحدى قاعات الرياض.
حضر المناسبة جمعٌ من الأهل والأقارب.
احتفل الشابان محمد أحمد معشي، وجلال قاسم دربشي، بعقد قرانهما على عروسيْهما مساء أمس بإحدى قاعات الرياض.
حضر المناسبة جمعٌ من الأهل والأقارب.
احتفل الشابان محمد أحمد معشي، وجلال قاسم دربشي، بعقد قرانهما على عروسيْهما مساء أمس بإحدى قاعات الرياض.
حضر المناسبة جمعٌ من الأهل والأقارب.