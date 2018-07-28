مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10916.67 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لأكثر من 220 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 18.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10916.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأندلس، وإكسا التعاونية، ومشاعر ريت، والخليجية العامة، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات رعاية، وكهرباء السعودية، وإكستر، وشاكر، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.74%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، وإعمار، والأندلس، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والأندلس، ودار الأركان، والخريف، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 282.08 نقطة ليقفل عند مستوى 24373.61 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 1633 صفقة.