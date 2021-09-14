"صحة ينبع" تطلق خدمة "اسألني عن اللقاح" للإجابة عن استفسارات "كورونا"

لحث المجتمع على الإسراع لتلقي اللقاحات وتفنيد الشائعات حولها

أطلق القطاع الصحي بمحافظة ينبع حملة توعوية عن لقاح كورونا كوفيد 19 تحت شعار اسألني عن اللقاح في المنطقة التاريخية والمراكز الصحية الأولية داخل المحافظة، وذلك للرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالتطعيم عن لقاح فيروس كورونا وغيرها من الاستفسارات والتساؤلات والإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا.

وتستهدف الفعالية لحث وتوعية المجتمع على الإسراع في تلقي اللقاحات وتفنيد العديد من الشائعات عن اللقاحات بشكل علمي من قبل الأطباء والتأكيد على أن البروتوكول الصحي المحدث من وزارة الصحة يؤكد على ضرورة أخذ الجرعتين ولو ظهر في تطبيق توكلنا "محصن"، لمن أخذ جرعة وأصيب بالفيروس وإمكانية الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين حسب الدراسات العلمية الموثوقة التي تؤكد على سلامة هذا الإجراء وتوزيع المنشورات بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم المتعلقة بلقاح كورونا.

فيما تم تفعيل ركن توعوي يوضح أهمية أخذ اللقاح وأنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة والفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح والنصائح قبل أخذ اللقاح وبعده والأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها وموانع التطعيم للقاح وغيرها من المواضيع المتعلقة بلقاح كورونا.