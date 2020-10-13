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"الصحة العالمية": لا توجد موجة ثانية لـ"كورونا"

خطورة الوباء تقتصر على 5% من مصابيه

أفادت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي دوريت نيتسان، اليوم (الثلاثاء)، بأن أنواع وأشكال فيروس كورونا تظهر أنه لا توجد موجة ثانية من الوباء.

وأوضحت "نيتسان" في مؤتمر صحفي بعنوان "وباء 2020: التحديات والحلول والعواقب"، أن هناك دولًا تشهد حاليًّا زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هناك أيضًا دول تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضافت أن المنظمة تنظر إلى هذا الوضع على أساس يومي، وتدرس الوضع في البلدان التي يوجد فيها انخفاض في عدد الإصابات.

وبيّنت مديرة الطوارئ أن الكثيرين لا يدركون أن "كوفيد – 19" مرض خطير للغاية؛ بسبب حقيقة أن 5 في المئة فقط من المصابين به كانوا بحالة حرجة، ولكن هؤلاء الخمسة في المئة يعانون بشدة وحياتهم في خطر.

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"الصحة العالمية": لا توجد موجة ثانية لـ"كورونا"
سبق

أفادت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي دوريت نيتسان، اليوم (الثلاثاء)، بأن أنواع وأشكال فيروس كورونا تظهر أنه لا توجد موجة ثانية من الوباء.

وأوضحت "نيتسان" في مؤتمر صحفي بعنوان "وباء 2020: التحديات والحلول والعواقب"، أن هناك دولًا تشهد حاليًّا زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هناك أيضًا دول تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضافت أن المنظمة تنظر إلى هذا الوضع على أساس يومي، وتدرس الوضع في البلدان التي يوجد فيها انخفاض في عدد الإصابات.

وبيّنت مديرة الطوارئ أن الكثيرين لا يدركون أن "كوفيد – 19" مرض خطير للغاية؛ بسبب حقيقة أن 5 في المئة فقط من المصابين به كانوا بحالة حرجة، ولكن هؤلاء الخمسة في المئة يعانون بشدة وحياتهم في خطر.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
04:50 PM

"الصحة العالمية": لا توجد موجة ثانية لـ"كورونا"

خطورة الوباء تقتصر على 5% من مصابيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي دوريت نيتسان، اليوم (الثلاثاء)، بأن أنواع وأشكال فيروس كورونا تظهر أنه لا توجد موجة ثانية من الوباء.

وأوضحت "نيتسان" في مؤتمر صحفي بعنوان "وباء 2020: التحديات والحلول والعواقب"، أن هناك دولًا تشهد حاليًّا زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هناك أيضًا دول تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضافت أن المنظمة تنظر إلى هذا الوضع على أساس يومي، وتدرس الوضع في البلدان التي يوجد فيها انخفاض في عدد الإصابات.

وبيّنت مديرة الطوارئ أن الكثيرين لا يدركون أن "كوفيد – 19" مرض خطير للغاية؛ بسبب حقيقة أن 5 في المئة فقط من المصابين به كانوا بحالة حرجة، ولكن هؤلاء الخمسة في المئة يعانون بشدة وحياتهم في خطر.

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