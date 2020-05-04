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تراجع سعر برميل برنت.. ثبت عند 26.26 دولار

للعقود الآجلة اليوم.. وبنسبة 0.68 في المئة

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.68 في المئة؛ ما يعادل 0.18 سنت؛ ليثبت عند 26.26 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.17 دولار أمريكي؛ ما نسبته 5.92 في المئة؛ ليستقر عند 18.61 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع سعر برميل برنت.. ثبت عند 26.26 دولار
سبق

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.68 في المئة؛ ما يعادل 0.18 سنت؛ ليثبت عند 26.26 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.17 دولار أمريكي؛ ما نسبته 5.92 في المئة؛ ليستقر عند 18.61 دولار أمريكي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:49 AM

تراجع سعر برميل برنت.. ثبت عند 26.26 دولار

للعقود الآجلة اليوم.. وبنسبة 0.68 في المئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.68 في المئة؛ ما يعادل 0.18 سنت؛ ليثبت عند 26.26 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.17 دولار أمريكي؛ ما نسبته 5.92 في المئة؛ ليستقر عند 18.61 دولار أمريكي.

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