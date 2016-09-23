المغرب يعتقل 4 "دواعش" خططوا لمهاجمة منشآت أمنية وعسكرية

استهدفوا موظفين رسميين بالتسميم أو التصفية الجسدية

‬أعلنت السلطات المغربية، اليوم (الأربعاء)، توقيف 4 أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، جرى تفكيكها في جنوبي البلاد.

وبين المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أعضاء هذه الخلية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يعملون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يحدد البيان مكان توقيفهم الذي جرى في 16 و20 و22 سبتمبر الجاري.