النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

"صحيفة" تكشف عن ثروة لاعب الهلال السابق رادوي

تتجاوز الـ 15 مليون يورو

كشفت صحيفة "impact" الرومانية عن الثروة التي جمعها اللاعب الروماني السابق ميريل رادوي والذي سبق واحترف في الهلال منذ عام 2009 حتى عام 2011 .

وقالت الصحيفة الرومانية إن المحترف الهلالي السابق جمع ثروة تقدر بقيمة 15 مليون يورو في الفترة التي احترف فيها في الدوريات الخليجية المختلفة .


وكان اللاعب السابق والمدرب الحالي قد انتقل للهلال عام 2009 ثم رحل منه للعين الإماراتي في عام 2011 ثم للأهلي الإماراتي ومنه للعربي القطري الذي لعب له مدة 4 شهور حصل خلالها على 800 ألف يورو .

وحصد ميريل رادوي مع الهلال على كل الألقاب التي شارك بها مع الفريق باستثناء البطولة الآسيوية التي وصل فيها مع الفريق للدور قبل النهائي .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"صحيفة" تكشف عن ثروة لاعب الهلال السابق رادوي
سبق

كشفت صحيفة "impact" الرومانية عن الثروة التي جمعها اللاعب الروماني السابق ميريل رادوي والذي سبق واحترف في الهلال منذ عام 2009 حتى عام 2011 .

وقالت الصحيفة الرومانية إن المحترف الهلالي السابق جمع ثروة تقدر بقيمة 15 مليون يورو في الفترة التي احترف فيها في الدوريات الخليجية المختلفة .


وكان اللاعب السابق والمدرب الحالي قد انتقل للهلال عام 2009 ثم رحل منه للعين الإماراتي في عام 2011 ثم للأهلي الإماراتي ومنه للعربي القطري الذي لعب له مدة 4 شهور حصل خلالها على 800 ألف يورو .

وحصد ميريل رادوي مع الهلال على كل الألقاب التي شارك بها مع الفريق باستثناء البطولة الآسيوية التي وصل فيها مع الفريق للدور قبل النهائي .


26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
06:06 PM

"صحيفة" تكشف عن ثروة لاعب الهلال السابق رادوي

تتجاوز الـ 15 مليون يورو

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
3,294

كشفت صحيفة "impact" الرومانية عن الثروة التي جمعها اللاعب الروماني السابق ميريل رادوي والذي سبق واحترف في الهلال منذ عام 2009 حتى عام 2011 .

وقالت الصحيفة الرومانية إن المحترف الهلالي السابق جمع ثروة تقدر بقيمة 15 مليون يورو في الفترة التي احترف فيها في الدوريات الخليجية المختلفة .


وكان اللاعب السابق والمدرب الحالي قد انتقل للهلال عام 2009 ثم رحل منه للعين الإماراتي في عام 2011 ثم للأهلي الإماراتي ومنه للعربي القطري الذي لعب له مدة 4 شهور حصل خلالها على 800 ألف يورو .

وحصد ميريل رادوي مع الهلال على كل الألقاب التي شارك بها مع الفريق باستثناء البطولة الآسيوية التي وصل فيها مع الفريق للدور قبل النهائي .


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,382
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,567

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة