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لنكن قدر المسؤولية.. "آل الشيخ": خذوا اللقاحات لنصلي في مساجدنا بسلام

قال: أدعوكم للتوكل على الله عز وجل وفعل الأسباب المشروعة لتوقي الفيروس

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن من فعل الأسباب المشروعة لتوقي كورونا أخذ اللقاحات والتي هي من التوكل على الله، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كي يصلي الناس في المساجد بسلام وأمان.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "إخواني أدعوكم للتوكل على الله عز وجل، وفعل الأسباب المشروعة لتوقي فيروس كورونا، ‏ومن ذلك أخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها بإذن الله في التحصين من الوباء".

وأضاف: "لنكن جمعياً على قدر المسؤولية، حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان".

وتأتي تغريدة الوزير "آل الشيخ" ضمن عشرات التغريدات التي يوجهها باستمرار عبر حسابه بـ"تويتر" مواكبة لجهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، ويؤكد من خلالها أهمية فعل الأسباب المشروعة لتوقي الوباء واتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لنكن قدر المسؤولية.. "آل الشيخ": خذوا اللقاحات لنصلي في مساجدنا بسلام
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن من فعل الأسباب المشروعة لتوقي كورونا أخذ اللقاحات والتي هي من التوكل على الله، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كي يصلي الناس في المساجد بسلام وأمان.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "إخواني أدعوكم للتوكل على الله عز وجل، وفعل الأسباب المشروعة لتوقي فيروس كورونا، ‏ومن ذلك أخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها بإذن الله في التحصين من الوباء".

وأضاف: "لنكن جمعياً على قدر المسؤولية، حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان".

وتأتي تغريدة الوزير "آل الشيخ" ضمن عشرات التغريدات التي يوجهها باستمرار عبر حسابه بـ"تويتر" مواكبة لجهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، ويؤكد من خلالها أهمية فعل الأسباب المشروعة لتوقي الوباء واتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
07:55 PM

لنكن قدر المسؤولية.. "آل الشيخ": خذوا اللقاحات لنصلي في مساجدنا بسلام

قال: أدعوكم للتوكل على الله عز وجل وفعل الأسباب المشروعة لتوقي الفيروس

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,390

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن من فعل الأسباب المشروعة لتوقي كورونا أخذ اللقاحات والتي هي من التوكل على الله، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كي يصلي الناس في المساجد بسلام وأمان.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "إخواني أدعوكم للتوكل على الله عز وجل، وفعل الأسباب المشروعة لتوقي فيروس كورونا، ‏ومن ذلك أخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها بإذن الله في التحصين من الوباء".

وأضاف: "لنكن جمعياً على قدر المسؤولية، حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان".

وتأتي تغريدة الوزير "آل الشيخ" ضمن عشرات التغريدات التي يوجهها باستمرار عبر حسابه بـ"تويتر" مواكبة لجهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، ويؤكد من خلالها أهمية فعل الأسباب المشروعة لتوقي الوباء واتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة.

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