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الرئيس الفرنسي يمهل الأطراف اللبنانية 6 أسابيع لتنفيذ خطته

استبعد فرض عقوبات على السياسيين

أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، الأطراف اللبنانية من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى؛ لتنفيذ خريطة طريق اقترحتها باريس لإنقاذ لبنان من الانزلاق إلى الفوضى، لكنه استبعد فرض عقوبات على قادته حاليًا.

وأعرب "ماكرون" عن اعتقاده بأن فرض العقوبات سيكون مفيدًا في هذه المرحلة، لكنه قد يفكر في ذلك في مرحلة لاحقة بالتشاور مع آخرين، وفقًا لـ "رويترز".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الفرنسي يمهل الأطراف اللبنانية 6 أسابيع لتنفيذ خطته
سبق

أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، الأطراف اللبنانية من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى؛ لتنفيذ خريطة طريق اقترحتها باريس لإنقاذ لبنان من الانزلاق إلى الفوضى، لكنه استبعد فرض عقوبات على قادته حاليًا.

وأعرب "ماكرون" عن اعتقاده بأن فرض العقوبات سيكون مفيدًا في هذه المرحلة، لكنه قد يفكر في ذلك في مرحلة لاحقة بالتشاور مع آخرين، وفقًا لـ "رويترز".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:58 PM

الرئيس الفرنسي يمهل الأطراف اللبنانية 6 أسابيع لتنفيذ خطته

استبعد فرض عقوبات على السياسيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، الأطراف اللبنانية من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى؛ لتنفيذ خريطة طريق اقترحتها باريس لإنقاذ لبنان من الانزلاق إلى الفوضى، لكنه استبعد فرض عقوبات على قادته حاليًا.

وأعرب "ماكرون" عن اعتقاده بأن فرض العقوبات سيكون مفيدًا في هذه المرحلة، لكنه قد يفكر في ذلك في مرحلة لاحقة بالتشاور مع آخرين، وفقًا لـ "رويترز".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار.

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