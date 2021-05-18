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جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

بهدف تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا

أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم، المبادرة التوعوية "صحتك أمانة"، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، بهدف تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا.

واستهدفت المبادرة المسافرين على جسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين، وتأتي تزامنًا مع رفع قيود السفر، وعودة افتتاح جسر الملك فهد والمنافذ البرية والجوية، متضمنة تنفيذ جدارية توعوية عن فيروس كورونا وبمشاركة الفرق التطوعية في التوعية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أهمية هذه المبادرة التوعوية بالشراكة مع الأمانة، والهادفة لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس، والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا حرص المؤسسة أن يكون المسافر جزءًا من الحدث وعاملاً رئيسًا فيه، انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف.

من جانب آخر، أوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن المبادرة جاءت لبناء جسور جديدة من الترابط والتواصل بين أبناء المملكتين، من خلال الاشتراك في هدف واحد يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعزيز الصحة العامة بين الأفراد في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر أربعة أيام تنفذ خلالها برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي، وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم، ملتزمين بالمتطلبات الوقائية.

جسر الملك فهد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد السعودية البحرين المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر
سبق

أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم، المبادرة التوعوية "صحتك أمانة"، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، بهدف تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا.

واستهدفت المبادرة المسافرين على جسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين، وتأتي تزامنًا مع رفع قيود السفر، وعودة افتتاح جسر الملك فهد والمنافذ البرية والجوية، متضمنة تنفيذ جدارية توعوية عن فيروس كورونا وبمشاركة الفرق التطوعية في التوعية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أهمية هذه المبادرة التوعوية بالشراكة مع الأمانة، والهادفة لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس، والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا حرص المؤسسة أن يكون المسافر جزءًا من الحدث وعاملاً رئيسًا فيه، انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف.

من جانب آخر، أوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن المبادرة جاءت لبناء جسور جديدة من الترابط والتواصل بين أبناء المملكتين، من خلال الاشتراك في هدف واحد يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعزيز الصحة العامة بين الأفراد في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر أربعة أيام تنفذ خلالها برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي، وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم، ملتزمين بالمتطلبات الوقائية.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:49 AM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:55 AM

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

بهدف تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم، المبادرة التوعوية "صحتك أمانة"، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، بهدف تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا.

واستهدفت المبادرة المسافرين على جسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين، وتأتي تزامنًا مع رفع قيود السفر، وعودة افتتاح جسر الملك فهد والمنافذ البرية والجوية، متضمنة تنفيذ جدارية توعوية عن فيروس كورونا وبمشاركة الفرق التطوعية في التوعية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أهمية هذه المبادرة التوعوية بالشراكة مع الأمانة، والهادفة لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس، والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا حرص المؤسسة أن يكون المسافر جزءًا من الحدث وعاملاً رئيسًا فيه، انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف.

من جانب آخر، أوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن المبادرة جاءت لبناء جسور جديدة من الترابط والتواصل بين أبناء المملكتين، من خلال الاشتراك في هدف واحد يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعزيز الصحة العامة بين الأفراد في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر أربعة أيام تنفذ خلالها برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي، وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم، ملتزمين بالمتطلبات الوقائية.

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