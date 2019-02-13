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إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على  رتبة "جندي"

طلبات إجراءات القبول تتم عبر منصة "أبشر– التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال.

وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

وزارة الداخلية المديرية العامة للسجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على  رتبة "جندي"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال.

وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
02:21 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على  رتبة "جندي"

طلبات إجراءات القبول تتم عبر منصة "أبشر– التوظيف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
302

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال.

وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

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