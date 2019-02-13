وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa .

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال.

إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على رتبة "جندي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-13 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال. وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 02:21 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على رتبة "جندي" طلبات إجراءات القبول تتم عبر منصة "أبشر– التوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال.

وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.