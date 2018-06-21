الدفاع المدني: لم نرصد أيّ مادة تشكّل خطورة

أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة.
جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.
أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة.
جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.
أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة.
جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.
أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة.
جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.