"خالد بن سلمان" عن اليمن: من أجله بذلت وستبذل السعودية جهدها لتُداوي آلامه

قال: بيان التحالف أكد ضرورة إعادة الأوضاع لطبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم: إنه من أجل الشعب اليمني الشقيق، بذلتْ وستبذل المملكة كل الجهد، لتُداوي آلامه، وليعيش آمنًا هانئًا في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه.

وتابع عبر عدة تغريدات بحسابه في "تويتر": "تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق إلى سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفِرَق العمل وغرف العمليات المشتركة، تحت إشراف التحالف؛ لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني الذي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".

وأضاف: "أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب، وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة، حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".