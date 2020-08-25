الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر لمواصلة المطاردة.. والوحدة للمنافسة على مقعد آسيوي

4 مباريات في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري المحترفين

تُستكمل مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات، قمة في الإثارة والندية؛ سيكون فيها الصراع على أشده في المنافسة على اللقب، وعلى حجز مقعد آسيوي.

الهلال – الفيصلي

سيكون ملعب جامعة الملك سعود مسرحًا لمواجهة الهلال المتصدر بـ60 نقطة بنظيره الفيصلي خامس الترتيب بـ 42 نقطة.

يبحث الهلال عن استعادة نغمة الانتصارات لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي، ولتعزيز صدارته، والاقتراب أكثر من اللقب.

وفي المقابل يسعى الفيصلي إلى مواصلة تقديم المستويات المميزة على أمل تحقيق مفاجأة تقرِّبه أكثر من الحصول على مركز يؤهله من حجز مقعد آسيوي.

ضمك - الأهلي

يحل الأهلي ثالث الترتيب بـ46 نقطة ضيفًا ثقيلاً على مضيفه ضمك صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 25 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

يسعى الأهلي لمواصلة نغمة الفوز للجولة الثانية تواليًا من أجل تثبيت موقعه في جدول الترتيب لضمان خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. في حين يأمل أصحاب الضيافة بتحقيق نتيجة إيجابية، تحسن من موقعهم، وتُبقي على آمالهم في البقاء موسمًا آخر في دوري الأضواء.

الوحدة – التعاون

يستضيف الوحدة الرابع برصيد 43 نقطة نظيره التعاون عاشر الترتيب بـ 32 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

يتطلع الوحدة للاستمرار بصحوته؛ إذ يضع نصب عينيه النقاط الثلاث التي تعزز من موقفه في تأمين مكان في مسابقة دوري الأبطال الموسم القادم. فيما التعاون يُمنِّي النفس بإيقاف مسلسل الهزائم الملازم للفريق في الجولات الأربع الماضية، وتحقيق أول انتصار له بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

النصر – العدالة

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لقاء النصر الوصيف بـ 54 نقطة مع ضيفه العدالة متذيل جدول الترتيب بـ 20 نقطة في آخر مواجهات الجولة.

يسعى النصر لمواصلة سلسلة الانتصارات للاستمرار في مطاردة المتصدر الهلال من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.

وفي المقابل بات العدالة قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، وهو أمام مهمة صعبة للغاية لتحقيق نتيجة إيجابية.