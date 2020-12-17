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"إنكار عميق".. سي إن إن: ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن

حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.. مخاوف كبيرة

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بعض مستشاريه، بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت سي إن إن في تقرير نشرته أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن ترامب يميل أكثر فأكثر إلى إنكار هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.

وأشار التقرير -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن عددًا من أقرب مستشاري الرئيس، دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته؛ بما في ذلك إمكانية الترشح مجددًا في انتخابات الرئاسة عام 2024؛ لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.

وذكرت "سي إن إن": "في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب، ولن يغادره إلا إذا أنزل من على الدرج".

وأكد التقرير أن هذه التصريحات أثارت مخاوف مستشاري ترامب؛ لكن بعضهم لا يثقفون بأن الرئيس المنتهية ولايته سيُقدِم في الواقع على المضيّ في تطبيق هذه الوعود.

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إنكار عميق".. سي إن إن: ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن
سبق

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بعض مستشاريه، بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت سي إن إن في تقرير نشرته أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن ترامب يميل أكثر فأكثر إلى إنكار هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.

وأشار التقرير -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن عددًا من أقرب مستشاري الرئيس، دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته؛ بما في ذلك إمكانية الترشح مجددًا في انتخابات الرئاسة عام 2024؛ لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.

وذكرت "سي إن إن": "في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب، ولن يغادره إلا إذا أنزل من على الدرج".

وأكد التقرير أن هذه التصريحات أثارت مخاوف مستشاري ترامب؛ لكن بعضهم لا يثقفون بأن الرئيس المنتهية ولايته سيُقدِم في الواقع على المضيّ في تطبيق هذه الوعود.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:12 AM

"إنكار عميق".. سي إن إن: ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن

حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.. مخاوف كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بعض مستشاريه، بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت سي إن إن في تقرير نشرته أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن ترامب يميل أكثر فأكثر إلى إنكار هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.

وأشار التقرير -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن عددًا من أقرب مستشاري الرئيس، دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته؛ بما في ذلك إمكانية الترشح مجددًا في انتخابات الرئاسة عام 2024؛ لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.

وذكرت "سي إن إن": "في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب، ولن يغادره إلا إذا أنزل من على الدرج".

وأكد التقرير أن هذه التصريحات أثارت مخاوف مستشاري ترامب؛ لكن بعضهم لا يثقفون بأن الرئيس المنتهية ولايته سيُقدِم في الواقع على المضيّ في تطبيق هذه الوعود.

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