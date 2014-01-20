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متحدثون دوليون يشاركون في "مؤتمر التنمية المستدامة" بجامعة الإمام عبدالرحمن

الأول من نوعه بالسعودية.. وينطلق الثلاثاء المقبل لمدة 3 أيام

يشارك عدد من المتحدثين من سويسرا وألمانيا ودولة الإمارات والكويت والبحرين من ذوي الاختصاص في مجالات البيئة والمناطق الصحراوية في جلسات وورش عمل مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام يوم الثلاثاء المقبل في الفترة من 16 -18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22-24يناير 2019م بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الجامعية، برعاية كريمة من لدن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والمهتمين في مجال البيئة والاستدامة من دول العالم، وكذلك منسوبو الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء الهيئة التعليمية.

وذكر وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، أن المؤتمر يعدُّ الأول من نوعه على مستوى السعودية الذي يحاكي واقع المناطق الصحراوية في السعودية، ويأتي من منطلق استشعار جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعات شرق السعودية بمسؤوليتها تجاه إعداد جيل يستشعر هذا التحدي في تنمية أكبر صحاري شبه الجزيرة العربية متمثلة في صحراء الربع الخالي وصحراء الدهناء.

وأشار إلى أن تصميم المؤتمر يأتي بوصفه إحدى آليات التوعية والتبصير بسُبل استدامة الرفاهية في البيئات الصحراوية الهشة، واستعراض مستقبل الصحراء على المستوى الخليجي والعربي، انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم مؤتمر نوعي، يرمي إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 م عن طريق إعطاء الأجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة، واحترام التنوع الحيوي، والدفاع عن تشريعات الصحراء.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة السياسات والتشريعات وجدواها في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الصحراء، وتتبُّع تاريخ الدولة السعودية في تنمية المناطق الصحراوية، ومناقشة مقومات الصحراء، وتحديد جدواها وفرص نجاحها، والتوعية بأساليب التكيف مع الصحراء في ظل التغيرات العالمية، والتشديد على دور الثقافة والاطلاع على التجارب العالمية لإحداث التنمية المستدامة، ومناقشة آلية الاستثمار الصحراوي واستدامته، وأهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية مواد وموارد الصحراء واستدامتها.

وأضاف بأن المؤتمر سيركز على محاور عدة، أبرزها تشريعات وقوانين حماية الصحراء في المملكة العربية السعودية، وفرص نجاح الاستثمار لبحور الرمال (جدواها وفرص نجاحها)، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بحماية البيئة، ونماذج من التجارب العالمية في تنمية الصحراء، وأسباب التصحر وزحف الرمال، واستشراف المستقبل للصحراء في ظل الدولة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدثون دوليون يشاركون في "مؤتمر التنمية المستدامة" بجامعة الإمام عبدالرحمن
سبق

يشارك عدد من المتحدثين من سويسرا وألمانيا ودولة الإمارات والكويت والبحرين من ذوي الاختصاص في مجالات البيئة والمناطق الصحراوية في جلسات وورش عمل مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام يوم الثلاثاء المقبل في الفترة من 16 -18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22-24يناير 2019م بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الجامعية، برعاية كريمة من لدن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والمهتمين في مجال البيئة والاستدامة من دول العالم، وكذلك منسوبو الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء الهيئة التعليمية.

وذكر وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، أن المؤتمر يعدُّ الأول من نوعه على مستوى السعودية الذي يحاكي واقع المناطق الصحراوية في السعودية، ويأتي من منطلق استشعار جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعات شرق السعودية بمسؤوليتها تجاه إعداد جيل يستشعر هذا التحدي في تنمية أكبر صحاري شبه الجزيرة العربية متمثلة في صحراء الربع الخالي وصحراء الدهناء.

وأشار إلى أن تصميم المؤتمر يأتي بوصفه إحدى آليات التوعية والتبصير بسُبل استدامة الرفاهية في البيئات الصحراوية الهشة، واستعراض مستقبل الصحراء على المستوى الخليجي والعربي، انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم مؤتمر نوعي، يرمي إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 م عن طريق إعطاء الأجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة، واحترام التنوع الحيوي، والدفاع عن تشريعات الصحراء.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة السياسات والتشريعات وجدواها في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الصحراء، وتتبُّع تاريخ الدولة السعودية في تنمية المناطق الصحراوية، ومناقشة مقومات الصحراء، وتحديد جدواها وفرص نجاحها، والتوعية بأساليب التكيف مع الصحراء في ظل التغيرات العالمية، والتشديد على دور الثقافة والاطلاع على التجارب العالمية لإحداث التنمية المستدامة، ومناقشة آلية الاستثمار الصحراوي واستدامته، وأهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية مواد وموارد الصحراء واستدامتها.

وأضاف بأن المؤتمر سيركز على محاور عدة، أبرزها تشريعات وقوانين حماية الصحراء في المملكة العربية السعودية، وفرص نجاح الاستثمار لبحور الرمال (جدواها وفرص نجاحها)، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بحماية البيئة، ونماذج من التجارب العالمية في تنمية الصحراء، وأسباب التصحر وزحف الرمال، واستشراف المستقبل للصحراء في ظل الدولة السعودية.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:54 AM

متحدثون دوليون يشاركون في "مؤتمر التنمية المستدامة" بجامعة الإمام عبدالرحمن

الأول من نوعه بالسعودية.. وينطلق الثلاثاء المقبل لمدة 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يشارك عدد من المتحدثين من سويسرا وألمانيا ودولة الإمارات والكويت والبحرين من ذوي الاختصاص في مجالات البيئة والمناطق الصحراوية في جلسات وورش عمل مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام يوم الثلاثاء المقبل في الفترة من 16 -18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22-24يناير 2019م بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الجامعية، برعاية كريمة من لدن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والمهتمين في مجال البيئة والاستدامة من دول العالم، وكذلك منسوبو الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء الهيئة التعليمية.

وذكر وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، أن المؤتمر يعدُّ الأول من نوعه على مستوى السعودية الذي يحاكي واقع المناطق الصحراوية في السعودية، ويأتي من منطلق استشعار جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعات شرق السعودية بمسؤوليتها تجاه إعداد جيل يستشعر هذا التحدي في تنمية أكبر صحاري شبه الجزيرة العربية متمثلة في صحراء الربع الخالي وصحراء الدهناء.

وأشار إلى أن تصميم المؤتمر يأتي بوصفه إحدى آليات التوعية والتبصير بسُبل استدامة الرفاهية في البيئات الصحراوية الهشة، واستعراض مستقبل الصحراء على المستوى الخليجي والعربي، انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم مؤتمر نوعي، يرمي إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 م عن طريق إعطاء الأجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة، واحترام التنوع الحيوي، والدفاع عن تشريعات الصحراء.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة السياسات والتشريعات وجدواها في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الصحراء، وتتبُّع تاريخ الدولة السعودية في تنمية المناطق الصحراوية، ومناقشة مقومات الصحراء، وتحديد جدواها وفرص نجاحها، والتوعية بأساليب التكيف مع الصحراء في ظل التغيرات العالمية، والتشديد على دور الثقافة والاطلاع على التجارب العالمية لإحداث التنمية المستدامة، ومناقشة آلية الاستثمار الصحراوي واستدامته، وأهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية مواد وموارد الصحراء واستدامتها.

وأضاف بأن المؤتمر سيركز على محاور عدة، أبرزها تشريعات وقوانين حماية الصحراء في المملكة العربية السعودية، وفرص نجاح الاستثمار لبحور الرمال (جدواها وفرص نجاحها)، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بحماية البيئة، ونماذج من التجارب العالمية في تنمية الصحراء، وأسباب التصحر وزحف الرمال، واستشراف المستقبل للصحراء في ظل الدولة السعودية.

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