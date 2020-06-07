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موريتانيا تسجل 64 إصابة بفيروس كورونا

وصل إجمالي الوفيات إلى 49 حالة

سجلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 947 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 49 حالة وفاة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، بأن الإصابات الجديدة اكتُشفت إثر القيام بـ680 تحليلًا مخبريًّا، مضيفًا أنه سجلت 35 حالة شفاء جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا تسجل 64 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 947 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 49 حالة وفاة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، بأن الإصابات الجديدة اكتُشفت إثر القيام بـ680 تحليلًا مخبريًّا، مضيفًا أنه سجلت 35 حالة شفاء جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:30 AM

موريتانيا تسجل 64 إصابة بفيروس كورونا

وصل إجمالي الوفيات إلى 49 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 947 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 49 حالة وفاة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، بأن الإصابات الجديدة اكتُشفت إثر القيام بـ680 تحليلًا مخبريًّا، مضيفًا أنه سجلت 35 حالة شفاء جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.

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