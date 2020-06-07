موريتانيا تسجل 64 إصابة بفيروس كورونا

وصل إجمالي الوفيات إلى 49 حالة

سجلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 947 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 49 حالة وفاة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، بأن الإصابات الجديدة اكتُشفت إثر القيام بـ680 تحليلًا مخبريًّا، مضيفًا أنه سجلت 35 حالة شفاء جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.