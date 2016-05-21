"مدني الطائف" يحذر من بطون الأودية ومجاري السيول

بالتزامن مع أمطار مصحوبة بالبرد والرياح المثيرة للأتربة

دعا المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار ، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

وتشهد "الطائف" حاليًا هطول أمطار مصحوبة بكميات من البرد، شملت كامل المدينة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أوردت تنبيهًا متقدمًا اليوم الاثنين عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بتساقط من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرةً للأتربة تحدُ في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل "الطائف - ميسان - الهدا - الشفا"، وتبدأ من الساعة ٠٠ :١٢، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.