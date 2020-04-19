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‎"بلومبيرغ": 600 ألف برميل نفط تشتريها أمريكا من السعودية يوميًّا في أبريل

قبل دخول اتفاق "أوبك بلس" حيز التنفيذ إذ لم تتعهد الولايات المتحدة بخفض طوعي

قالت وكالة "بلومبيرغ": إن السعودية ستبيع 600 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا للولايات المتحدة في أبريل الحالي.

يأتي ذلك قبل دخول اتفاق "أوبك بلس" حيز التنفيذ الشهر المقبل؛ إذ لم تتعهد الولايات المتحدة بخفض طوعي للإنتاج لكن انخفاض الأسعار أدى لتراجع كبير في إنتاجها النفطي.

وتَوَصل تحالف "أوبك بلس" الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولًا من خارجها أبرزها روسيا، الأحد الماضي، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‎"بلومبيرغ": 600 ألف برميل نفط تشتريها أمريكا من السعودية يوميًّا في أبريل
سبق

قالت وكالة "بلومبيرغ": إن السعودية ستبيع 600 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا للولايات المتحدة في أبريل الحالي.

يأتي ذلك قبل دخول اتفاق "أوبك بلس" حيز التنفيذ الشهر المقبل؛ إذ لم تتعهد الولايات المتحدة بخفض طوعي للإنتاج لكن انخفاض الأسعار أدى لتراجع كبير في إنتاجها النفطي.

وتَوَصل تحالف "أوبك بلس" الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولًا من خارجها أبرزها روسيا، الأحد الماضي، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
02:01 PM

‎"بلومبيرغ": 600 ألف برميل نفط تشتريها أمريكا من السعودية يوميًّا في أبريل

قبل دخول اتفاق "أوبك بلس" حيز التنفيذ إذ لم تتعهد الولايات المتحدة بخفض طوعي

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محمد البقمي - الرياض
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قالت وكالة "بلومبيرغ": إن السعودية ستبيع 600 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا للولايات المتحدة في أبريل الحالي.

يأتي ذلك قبل دخول اتفاق "أوبك بلس" حيز التنفيذ الشهر المقبل؛ إذ لم تتعهد الولايات المتحدة بخفض طوعي للإنتاج لكن انخفاض الأسعار أدى لتراجع كبير في إنتاجها النفطي.

وتَوَصل تحالف "أوبك بلس" الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولًا من خارجها أبرزها روسيا، الأحد الماضي، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

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