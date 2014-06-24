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"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران

أصدر مدير إدارة الموارد البشرية حمد الرميح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران حمد بن صالح الصقري إلى المرتبة الحادية عشرة.

وقد أعرب "الصقور" عن شكره وتقديره لمدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء عمله.

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"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران
سبق

أصدر مدير إدارة الموارد البشرية حمد الرميح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران حمد بن صالح الصقري إلى المرتبة الحادية عشرة.

وقد أعرب "الصقور" عن شكره وتقديره لمدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء عمله.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
09:48 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
11:51 AM

"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر مدير إدارة الموارد البشرية حمد الرميح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران حمد بن صالح الصقري إلى المرتبة الحادية عشرة.

وقد أعرب "الصقور" عن شكره وتقديره لمدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء عمله.

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