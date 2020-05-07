سجلت وزارة الصحة اللبنانية 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 784 حالة، موضحة أنّه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين. وأعلنت تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220.

لبنان.. 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 784 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-07 سجلت وزارة الصحة اللبنانية 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 784 حالة، موضحة أنّه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين.

وأعلنت تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 02:19 PM

لبنان.. 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 784 أعلنت 5 حالات شفاء جديدة ما يرفع عدد المتعافين إلى 220





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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 784 حالة، موضحة أنّه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين.

وأعلنت تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220.