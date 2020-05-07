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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

لبنان.. 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 784

أعلنت 5 حالات شفاء جديدة ما يرفع عدد المتعافين إلى 220

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 784 حالة، موضحة أنّه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين.
وأعلنت تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان.. 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 784
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 784 حالة، موضحة أنّه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين.
وأعلنت تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:19 PM

لبنان.. 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 784

أعلنت 5 حالات شفاء جديدة ما يرفع عدد المتعافين إلى 220

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 784 حالة، موضحة أنّه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين.
وأعلنت تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220.

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