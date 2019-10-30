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الرياض..#مبادرة_مستقبل_الاستثمار تواصل أعمالها في يومها الثاني

جلسات اليوم تتناول مستقبل مشروع البحر الأحمر وقصصاً من الغد

بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني لـ #مبادرة_مستقبل_الاستثمار 2019.

ومن المنتظر أن تتضمن جلسات اليوم: "ما هو مستقبل مشروع تطوير البحر الأحمر؟ وما هو مستقبل قطاع الطاقة؟ وقصصاً من الغد: أسواق المال العالمية".

يُذكر أن أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصُنّاع القرار قد بدأت أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

ويشمل برنامج المبادرة عدداً من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صُنّاع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة؛ ما يعكس التوجّه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39 %، بينما يأتي 20 % من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19 % من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15 %، كما أكّد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

مبادرة مستقبل الاستثمار مشروع البحر الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض..#مبادرة_مستقبل_الاستثمار تواصل أعمالها في يومها الثاني
سبق

بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني لـ #مبادرة_مستقبل_الاستثمار 2019.

ومن المنتظر أن تتضمن جلسات اليوم: "ما هو مستقبل مشروع تطوير البحر الأحمر؟ وما هو مستقبل قطاع الطاقة؟ وقصصاً من الغد: أسواق المال العالمية".

يُذكر أن أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصُنّاع القرار قد بدأت أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

ويشمل برنامج المبادرة عدداً من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صُنّاع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة؛ ما يعكس التوجّه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39 %، بينما يأتي 20 % من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19 % من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15 %، كما أكّد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
09:41 AM

الرياض..#مبادرة_مستقبل_الاستثمار تواصل أعمالها في يومها الثاني

جلسات اليوم تتناول مستقبل مشروع البحر الأحمر وقصصاً من الغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني لـ #مبادرة_مستقبل_الاستثمار 2019.

ومن المنتظر أن تتضمن جلسات اليوم: "ما هو مستقبل مشروع تطوير البحر الأحمر؟ وما هو مستقبل قطاع الطاقة؟ وقصصاً من الغد: أسواق المال العالمية".

يُذكر أن أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصُنّاع القرار قد بدأت أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

ويشمل برنامج المبادرة عدداً من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صُنّاع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة؛ ما يعكس التوجّه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39 %، بينما يأتي 20 % من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19 % من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15 %، كما أكّد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

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