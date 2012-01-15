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الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن السفينة الإماراتية

تبنى القرار بالإجماع وندد باحتجاز الميليشيا لـ"روابي"

رفض المتمردون الحوثيون، اليوم "السبت"، دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات، والتي صادروها مطلع يناير.

وزعم المسؤول في ميليشيا الحوثي المتمرد حسين العزي، أن "السفينة دخلت المياه الإقليمية لليمن على نحو مخالف للقوانين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وطالب مجلس الأمن الدولي أمس في بيان تم تبنيه بالإجماع، بالإفراج الفوري عن السفينة وعن طاقمها.

ندد المجلس باحتجاز السفينة "روابي".

وكانت الإمارات قد طالبت في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر، مبينة أنها تضم على متنها 11 شخصًا من جنسيات مختلفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن السفينة الإماراتية
سبق

رفض المتمردون الحوثيون، اليوم "السبت"، دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات، والتي صادروها مطلع يناير.

وزعم المسؤول في ميليشيا الحوثي المتمرد حسين العزي، أن "السفينة دخلت المياه الإقليمية لليمن على نحو مخالف للقوانين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وطالب مجلس الأمن الدولي أمس في بيان تم تبنيه بالإجماع، بالإفراج الفوري عن السفينة وعن طاقمها.

ندد المجلس باحتجاز السفينة "روابي".

وكانت الإمارات قد طالبت في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر، مبينة أنها تضم على متنها 11 شخصًا من جنسيات مختلفة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
02:56 PM

الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن السفينة الإماراتية

تبنى القرار بالإجماع وندد باحتجاز الميليشيا لـ"روابي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفض المتمردون الحوثيون، اليوم "السبت"، دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات، والتي صادروها مطلع يناير.

وزعم المسؤول في ميليشيا الحوثي المتمرد حسين العزي، أن "السفينة دخلت المياه الإقليمية لليمن على نحو مخالف للقوانين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وطالب مجلس الأمن الدولي أمس في بيان تم تبنيه بالإجماع، بالإفراج الفوري عن السفينة وعن طاقمها.

ندد المجلس باحتجاز السفينة "روابي".

وكانت الإمارات قد طالبت في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر، مبينة أنها تضم على متنها 11 شخصًا من جنسيات مختلفة.

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