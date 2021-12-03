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"كلاسيكو الأرض" بين الريال وبرشلونة.. سوبر إسباني جديد في العاصمة السعودية

قالت إذاعة "راديو كتالونيا" اليوم الجمعة إن "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني سيُلعب يوم 12 يناير2022 في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الصحفي الموثوق ألفريدو مارتينيز أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حدَّد مواعيد السوبر الإسباني بشكل استباقي؛ إذ سيلعب برشلونة والريال في نصف النهائي يوم 12 يناير 2022 في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما تُلعب المباراة الأخرى بين أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو يوم 13 يناير.

ويُلعب نهائي السوبر الإسباني يوم 16 يناير 2022 بين الطرف الفائز من مواجهة الكلاسيكو أمام الطرف الفائز من مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو.

يُذكر أن بطولة السوبر الإسباني تُنظَّم للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية بعد نسخة عام 2019.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كلاسيكو الأرض" بين الريال وبرشلونة.. سوبر إسباني جديد في العاصمة السعودية
سبق

قالت إذاعة "راديو كتالونيا" اليوم الجمعة إن "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني سيُلعب يوم 12 يناير2022 في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الصحفي الموثوق ألفريدو مارتينيز أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حدَّد مواعيد السوبر الإسباني بشكل استباقي؛ إذ سيلعب برشلونة والريال في نصف النهائي يوم 12 يناير 2022 في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما تُلعب المباراة الأخرى بين أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو يوم 13 يناير.

ويُلعب نهائي السوبر الإسباني يوم 16 يناير 2022 بين الطرف الفائز من مواجهة الكلاسيكو أمام الطرف الفائز من مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو.

يُذكر أن بطولة السوبر الإسباني تُنظَّم للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية بعد نسخة عام 2019.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
09:19 PM

"كلاسيكو الأرض" بين الريال وبرشلونة.. سوبر إسباني جديد في العاصمة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إذاعة "راديو كتالونيا" اليوم الجمعة إن "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني سيُلعب يوم 12 يناير2022 في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الصحفي الموثوق ألفريدو مارتينيز أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حدَّد مواعيد السوبر الإسباني بشكل استباقي؛ إذ سيلعب برشلونة والريال في نصف النهائي يوم 12 يناير 2022 في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما تُلعب المباراة الأخرى بين أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو يوم 13 يناير.

ويُلعب نهائي السوبر الإسباني يوم 16 يناير 2022 بين الطرف الفائز من مواجهة الكلاسيكو أمام الطرف الفائز من مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو.

يُذكر أن بطولة السوبر الإسباني تُنظَّم للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية بعد نسخة عام 2019.

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