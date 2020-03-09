سوق الأسهم يغلق منخفضاً 530.85 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 530.85 نقطة ليقفل عند مستوى 6315.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم شركة سدافكو ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 193 على تراجع.

وكانت أسهم شركة سدافكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تكوين، ومبكو، وسيرا، ومجموعة الحكير، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.43% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 512.54 نقطة ليقفل عند مستوى 6144.53 نقطة، وبتداولات تجاوزت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1233 صفقة.