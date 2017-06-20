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دراسة سعودية تكشف: تنوع مهام العمل يزيد من إنتاجية الموظف في رمضان

أجريت كمبادرة للجهات الحكومية والخاصة تحت عنوان "أسعد موظفينك"

كشفت دراسة سعودية على أن تنوع مهام العمل يزيد من إنتاجية الموظف في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أميرة العطاوي بأنها قدمت الدراسة كمبادرة مع زميلتها المتخصصة في نفس المجال ريم الشمري لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الرياض، ووضعت لها عنوان "أسعد موظفينك".


وهدفت "العطاوي" من خلالها إلى قياس إنتاجية الموظفين في شهر رمضان، وعلى ذلك تم عمل استبيان ونشره لمشاركة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة، واختيار عدة منشآت في الرياض ممن تهتم في تطوير بيئة العمل وسعادة الموظفين بناءً على أهداف ومعايير تنطبق عليها، وتقديم المبادرة كهدية لهم.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى النتائج وفق أربعة معايير تندرج من خلالها عدة بنود، ونتج عن ذلك بأن الساعات المرنة في العمل حققت نسبة 42٪ لتحقيق التوازن بين حياة الموظف الشخصية والمهنية، ونسبة 91 ٪ يؤيدون ساعات العمل المرنة في رمضان، وما يزيد من إنتاجية الموظف خلال العمل بشهر رمضان تنوع مهام العمل.

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دراسة سعودية تكشف: تنوع مهام العمل يزيد من إنتاجية الموظف في رمضان
سبق

كشفت دراسة سعودية على أن تنوع مهام العمل يزيد من إنتاجية الموظف في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أميرة العطاوي بأنها قدمت الدراسة كمبادرة مع زميلتها المتخصصة في نفس المجال ريم الشمري لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الرياض، ووضعت لها عنوان "أسعد موظفينك".


وهدفت "العطاوي" من خلالها إلى قياس إنتاجية الموظفين في شهر رمضان، وعلى ذلك تم عمل استبيان ونشره لمشاركة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة، واختيار عدة منشآت في الرياض ممن تهتم في تطوير بيئة العمل وسعادة الموظفين بناءً على أهداف ومعايير تنطبق عليها، وتقديم المبادرة كهدية لهم.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى النتائج وفق أربعة معايير تندرج من خلالها عدة بنود، ونتج عن ذلك بأن الساعات المرنة في العمل حققت نسبة 42٪ لتحقيق التوازن بين حياة الموظف الشخصية والمهنية، ونسبة 91 ٪ يؤيدون ساعات العمل المرنة في رمضان، وما يزيد من إنتاجية الموظف خلال العمل بشهر رمضان تنوع مهام العمل.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:17 PM

دراسة سعودية تكشف: تنوع مهام العمل يزيد من إنتاجية الموظف في رمضان

أجريت كمبادرة للجهات الحكومية والخاصة تحت عنوان "أسعد موظفينك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت دراسة سعودية على أن تنوع مهام العمل يزيد من إنتاجية الموظف في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أميرة العطاوي بأنها قدمت الدراسة كمبادرة مع زميلتها المتخصصة في نفس المجال ريم الشمري لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الرياض، ووضعت لها عنوان "أسعد موظفينك".


وهدفت "العطاوي" من خلالها إلى قياس إنتاجية الموظفين في شهر رمضان، وعلى ذلك تم عمل استبيان ونشره لمشاركة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة، واختيار عدة منشآت في الرياض ممن تهتم في تطوير بيئة العمل وسعادة الموظفين بناءً على أهداف ومعايير تنطبق عليها، وتقديم المبادرة كهدية لهم.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى النتائج وفق أربعة معايير تندرج من خلالها عدة بنود، ونتج عن ذلك بأن الساعات المرنة في العمل حققت نسبة 42٪ لتحقيق التوازن بين حياة الموظف الشخصية والمهنية، ونسبة 91 ٪ يؤيدون ساعات العمل المرنة في رمضان، وما يزيد من إنتاجية الموظف خلال العمل بشهر رمضان تنوع مهام العمل.

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