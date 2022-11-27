أخضر السلة يخسر اختباره الأول في تصفيات المونديال

خلال مواجهته نظيره الأردني

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة من أمام نظيره الأردني بنتيجة (٦٨-٦١ ) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة الأردنية عمان.



حيث انتهى الربع الأول بين المنتخبين بالتعادل (14-14) قبل أن ينهي الأخضر السعودي الشوط الأول لمصلحته بفارق 9 نقاط (36-25) وواصل الأخضر تفوقه في نهاية الربع الثالث ليحسمه بـ (51-50) لكنه فشل في المحافظة على تقدمه ليخسر في نهاية اللقاء.



وتتجدد مواجهة المنتخبين في لقاء الإياب يوم الاثنين المقبل المصادف 29 من نوفمبر الجاري على الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة.



الجدير ذكره أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، التي يحكم نظامها الذهاب و الإياب، بحيث يتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول و الثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين).